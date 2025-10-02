Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Провал Бражко. Как Динамо пропустило второй гол от Кристал Пэлас
Лига конференций
02 октября 2025, 21:11 | Обновлено 02 октября 2025, 21:40
Эдди Нкетиа увеличил преимущество орлов в матче первого тура Лиги конференций

Английский форвард Кристал Пэлас Эдди Нкетиа забил гол в ворота киевского Динамо в матче первого тура Лиги конференций 2025/26.

Нкетиа сделал счет 2:0 на 58-й минуте. Ассист на Эдди отдал Ереми Пино, который прострелил в штрафную после того, как легко обыграл Владимира Бражко на фланге.

Нкетиа вышел на поле только на второй тайм. А Пино записал себе в актив вторую голевую передачу в поединке с Динамо.

Первым в этой игре на 31-й отличился Даниэль Муньос. Встреча Динамо и Кристал Пэлас проводят поединок на арене в Люблине, Польша.

По теме:
ВИДЕО. Кристал Пэлас остался доигрывать матч ЛК с Динамо в меньшинстве
ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
