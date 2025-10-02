ФОТО. Без футболки на трибунах. Экс-игрок Баварии поддержал свою команду
Лукас Подольски присоединился к ультрасу «Гурника» Забже
Известный немецкий футболист польского «Гурника» Забже Лукас Подольски отправился на выездной матч своей команды, несмотря на травму, полученную в августе 2025 года.
40-летний форвард присоединился к ультрас во время встречи с «Краковией» и активно поддерживал родную команду вместе с фанатами.
Лукас даже снял верхнюю одежду, чтобы полностью погрузиться в атмосферу фанатской волны и отдаться игре на все сто.
«С нашими фанатами. Невероятная страсть. Вот что такое футбол», – написал Лукас.
В результате «Гурник» и «Краковия» расписали мировую, забив каждый по одному мячу – 1:1.
