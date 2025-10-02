Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Польша
02 октября 2025, 19:02
ФОТО. Без футболки на трибунах. Экс-игрок Баварии поддержал свою команду

Лукас Подольски присоединился к ультрасу «Гурника» Забже

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Подольски

Известный немецкий футболист польского «Гурника» Забже Лукас Подольски отправился на выездной матч своей команды, несмотря на травму, полученную в августе 2025 года.

40-летний форвард присоединился к ультрас во время встречи с «Краковией» и активно поддерживал родную команду вместе с фанатами.

Лукас даже снял верхнюю одежду, чтобы полностью погрузиться в атмосферу фанатской волны и отдаться игре на все сто.

«С нашими фанатами. Невероятная страсть. Вот что такое футбол», – написал Лукас.

В результате «Гурник» и «Краковия» расписали мировую, забив каждый по одному мячу – 1:1.

Лукас Подольски Гурник Забже чемпионат Польши по футболу ультрас фанаты фото
Андрей Витренко Источник: Instagram
