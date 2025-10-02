Лига чемпионов02 октября 2025, 18:25 | Обновлено 02 октября 2025, 18:28
С Мбаппе и Эдегором. Обнародована команда недели Лиги чемпионов
Завершился второй тур основного раунда главного еврокубка
УЕФА обнародовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.
30 сентября и 1 октября состоялись матчи второго тура основного раунда главного еврокубка, по итогам которого были определены 11 лучших футболистов прошедших матчей.
- Символическая сорная недели Лиги чемпионов:
- Вратарь: Угурджан Чакыр (Галатасарай)
- Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Эрик Дайер (Монако), Федерико Гатти (Ювентус), Дензел Дюмфрис (Интер Милан)
- Полузащитники: Йенс Петтер Хауге (Буде-Глимт), Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд), Мартин Эдегор (Арсенал), Николя пепе (ВИльярреал)
- Нападающие: Расмус Хойлунд (Наполи), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.
💫 Presenting your Team of the Week! @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/gjeHmbBYIW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2025
