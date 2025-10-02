С Мбаппе и Эдегором. Обнародована команда недели Лиги чемпионов

УЕФА обнародовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.

30 сентября и 1 октября состоялись матчи второго тура основного раунда главного еврокубка, по итогам которого были определены 11 лучших футболистов прошедших матчей.

Символическая сорная недели Лиги чемпионов:

Вратарь: Угурджан Чакыр (Галатасарай)

Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Эрик Дайер (Монако), Федерико Гатти (Ювентус), Дензел Дюмфрис (Интер Милан)

Полузащитники: Йенс Петтер Хауге (Буде-Глимт), Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд), Мартин Эдегор (Арсенал), Николя пепе (ВИльярреал)

Нападающие: Расмус Хойлунд (Наполи), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)

Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.