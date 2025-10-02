Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С Мбаппе и Эдегором. Обнародована команда недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 октября 2025, 18:25 | Обновлено 02 октября 2025, 18:28
Завершился второй тур основного раунда главного еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

УЕФА обнародовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.

30 сентября и 1 октября состоялись матчи второго тура основного раунда главного еврокубка, по итогам которого были определены 11 лучших футболистов прошедших матчей.

  • Символическая сорная недели Лиги чемпионов:
  • Вратарь: Угурджан Чакыр (Галатасарай)
  • Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Эрик Дайер (Монако), Федерико Гатти (Ювентус), Дензел Дюмфрис (Интер Милан)
  • Полузащитники: Йенс Петтер Хауге (Буде-Глимт), Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд), Мартин Эдегор (Арсенал), Николя пепе (ВИльярреал)
  • Нападающие: Расмус Хойлунд (Наполи), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)

Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
