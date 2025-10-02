Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

26-летний футболист отличился хет-триком в ворота «Кайрата» в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов. По итогам голосования среди болельщиков француз был признан лучшим футболистом недели.

На награду также претендовали Расмус Хойлунд с дублем в в ворота «Спортинга», Йенс Петтер Хауге, отличившийся 2 голами в игре с «Тоттенхэмом» и Эрлинг Холанд, который дважды расписался в ворота «Монако».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 9 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей.