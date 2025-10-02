Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Победителем голосования стал Килиан Мбаппе
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
26-летний футболист отличился хет-триком в ворота «Кайрата» в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов. По итогам голосования среди болельщиков француз был признан лучшим футболистом недели.
На награду также претендовали Расмус Хойлунд с дублем в в ворота «Спортинга», Йенс Петтер Хауге, отличившийся 2 голами в игре с «Тоттенхэмом» и Эрлинг Холанд, который дважды расписался в ворота «Монако».
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 9 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
1st: Kylian Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2025
2nd: Rasmus Højlund
3rd: Jens Petter Hauge
4th: Erling Haaland
Mbappé's hat-trick earns him Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/cBzR6Jk6L1
