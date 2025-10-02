Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 октября 2025, 16:54 |
128
0

Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов

Победителем голосования стал Килиан Мбаппе

02 октября 2025, 16:54 |
128
0
Автор хет-трика. Назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

26-летний футболист отличился хет-триком в ворота «Кайрата» в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов. По итогам голосования среди болельщиков француз был признан лучшим футболистом недели.

На награду также претендовали Расмус Хойлунд с дублем в в ворота «Спортинга», Йенс Петтер Хауге, отличившийся 2 голами в игре с «Тоттенхэмом» и Эрлинг Холанд, который дважды расписался в ворота «Монако».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 9 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на победу в матче против Барселоны в ЛЧ
Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ
Жена Забарного отреагировала на безумие Ильи в матче Барселона – ПСЖ
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Кайрат Алматы Расмус Хойлунд Наполи Спортинг Лиссабон Йенс Петтер Хауге Буде-Глимт Тоттенхэм Манчестер Сити Монако Лига чемпионов Эрлинг Холанд лучший игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01 октября 2025, 23:57 33
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне

Гонсалу Рамуш вырвал победу на последних минутах

Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура
Футбол | 02 октября 2025, 17:00 1
Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура
Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура

Вечером 2 октября пройдут 18 поединков 2-го тура Лиги конференций

Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Футбол | 01.10.2025, 22:46
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам
Футбол | 02.10.2025, 10:58
Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам
Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
30.09.2025, 19:38 21
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 1
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем