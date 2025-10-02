Форвард Ромы продлит контракт и останется в Риме до завершения карьеры

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала с высокой вероятностью останется в римском клубе до завершения своей карьеры. Об этом сообщили в издании Tribal Football.

Тренерский штаб и президент команды полностью довольны игрой и отношением 31-летнего футболиста, поэтому в ближайшее время намерены продлить с ним контракт. По условиям нового соглашения, зарплата Дибалы снизится, однако он сможет играть за «волков» до того момента, пока не захочет повесить бутсы на гвоздь.

По информации итальянской прессы, Пауло полностью доволен своим положением и не собирается покидать чемпионат Италии. Кроме того, главный тренер Джан ПЬеро Гасперини считает аргентинца важным игроком, который поможет в Серии А и Лиге Европы.

Форвард перебрался в римский клуб в июле 2022 года из «Ювентуса» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел три игры, однако не сумел записать на свой счет результативные действия.

За все время пребывания в Риме Дибала провел 116 матчей, в которых забил 42 гола. Контракт футболиста с «Ромой» истекает в июне 2026 года.