Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
02 октября 2025, 16:33 | Обновлено 02 октября 2025, 16:34
Игрок сборной Украины U-20: «Мы прекрасно понимаем ситуацию»

Богдан Будко поделился ожиданиями от матча против представителей Парагвая

Игрок сборной Украины U-20: «Мы прекрасно понимаем ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Будко

Полузащитник юниорской сборной Украины U-20 Богдан Будко поделился ожиданиями от матча против представителей Парагвая в третьем туре группового этапа ЧМ-2025

– В игре с Парагваем нашу команду устроит и ничья. Думали об этом?

– Мы прекрасно понимаем турнирную ситуацию. Нам нужно первое место. Если мы хотим серьезно претендовать на что-нибудь на этом чемпионате, то должны выходить и побеждать.

Тем более что выход из группы с первого места дает определенное преимущество – в плей-офф можно получить относительно более слабого соперника. Но главное даже не это, а чувство уверенности: когда выходишь первым, знаешь, что сделал свою работу на сто процентов. Потому настраиваемся исключительно на победу. Парагвай – сильная команда, они тоже не будут отсиживаться в обороне.

– У нашей команды есть потеря. Из-за перебора желтых карт не будет играть лучший бомбардир Геннадий Синчук.

– Конечно, отсутствие Геннадия – это проблема. Но у нас достаточно ребят, стремящихся проявить себя. Я уверен, что те, кто получит шанс в игре с Парагваем, сделают все для победы. В нашей команде нет звезд, мы все работаем на результат, – сказал Богдан.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Геннадий Синчук Украина - Парагвай Панама - Украина Богдан Будко
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
