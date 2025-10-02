Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас

Украинский тренер Юрий Гура, который был у руля не только отечественных команд мастеров, но и молдавского «Шерифа», эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на стартовые поединки «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.

«Надеюсь, что киевляне сумеют наказать тех пессимистов, которые не верят, что им по силам бросить вызов английскому клубу «Кристал Пэлес». Согласен, лондонцы сейчас на ходу, но убежден, что и динамовцы сделали правильные выводы из последних неудач в УПЛ.

Кстати, не исключено, что «Кристал Пэлес» в Люблине выставит не основной состав, что увеличит шансы киевлян добиться положительного результата. Думаю, что их руководитель Александр Шовковский сделает ставку на опытных подопечных, которые докажут: есть еще порох в пороховнице. Динамовцам должна пригодиться и максимальная концентрация, и желание прыгнуть выше головы. Склоняюсь к тому, что будет результативная ничья, или киевляне возьмут верх с минимальным счетом.

Убежден, что будет заточен на борьбу за каждый мяч и «Шахтер» в гостевом противостоянии с шотландским «Абердином». В УПЛ «горняки» далеко не всегда этим могли похвастаться. Их не должны успокоить стартовые неудачи «горожан» на внутренней арене, которые отразились негативно на психологии. Наоборот, дончане всегда отличались умением сыграть на проблемах визави.

Надеюсь, что подопечные Арды Турана останутся верны себе и на этот раз. На мой взгляд, «горняки» победят – 2:0».

