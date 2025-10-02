Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Лига конференций
02 октября 2025, 14:31 |
935
2

Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас

Сегодня будет украинский день в Лиге конференций

02 октября 2025, 14:31 |
935
2 Comments
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Юрий Гура

Украинский тренер Юрий Гура, который был у руля не только отечественных команд мастеров, но и молдавского «Шерифа», эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на стартовые поединки «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.

«Надеюсь, что киевляне сумеют наказать тех пессимистов, которые не верят, что им по силам бросить вызов английскому клубу «Кристал Пэлес». Согласен, лондонцы сейчас на ходу, но убежден, что и динамовцы сделали правильные выводы из последних неудач в УПЛ.

Кстати, не исключено, что «Кристал Пэлес» в Люблине выставит не основной состав, что увеличит шансы киевлян добиться положительного результата. Думаю, что их руководитель Александр Шовковский сделает ставку на опытных подопечных, которые докажут: есть еще порох в пороховнице. Динамовцам должна пригодиться и максимальная концентрация, и желание прыгнуть выше головы. Склоняюсь к тому, что будет результативная ничья, или киевляне возьмут верх с минимальным счетом.

Убежден, что будет заточен на борьбу за каждый мяч и «Шахтер» в гостевом противостоянии с шотландским «Абердином». В УПЛ «горняки» далеко не всегда этим могли похвастаться. Их не должны успокоить стартовые неудачи «горожан» на внутренней арене, которые отразились негативно на психологии. Наоборот, дончане всегда отличались умением сыграть на проблемах визави.

Надеюсь, что подопечные Арды Турана останутся верны себе и на этот раз. На мой взгляд, «горняки» победят – 2:0».

Ранее был назван фаворит матча «Абердин» – «Шахтер».

По теме:
Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера месяца в УПЛ
МЮ пока доверяет Амориму. Но клуб уже нашел ему замену
Абердин никогда не будет один
Юрий Гура Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Абердин Шахтер Донецк Абердин - Шахтер инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Футбол | 01 октября 2025, 15:42 34
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет

По словам Дмитрия Брифа, за прошлый год клуб понес расходы на 1,6 млрд грн

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
Футбол | 02 октября 2025, 14:56 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс

Виктор Быцюра покинул пост наставника Александрии-2

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02.10.2025, 00:30
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01.10.2025, 22:25
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам
Футбол | 02.10.2025, 10:58
Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам
Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFoodBol
Такой прогнозист находка для букмекеров.
Ответить
0
ТвояМамка
закусывай, дядь!
Ответить
0
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 13
Футбол
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем