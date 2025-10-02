Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр КУЧЕР: «Можно, конечно, считать Шахтер фаворитом, но...»
Лига чемпионов
02 октября 2025, 13:35 |
Экс-игрок команды оценил старт Шахтера в Лиге конференций

ФК Шахтер. Арда Туран

У донецкого «Шахтера» сегодня непростое испытание: его ждет поединок на Британских островах. Соперником команды Арды Турана в Лиге конференций будет шотландский «Абердин» из одноименного города. Об ожиданиях от игры, которая станет первой для «горняков» в третьем по значимости еврокубковом турнире, в комментарии Sport.ua рассказал экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер.

– Конечно, можно считать фаворитом «Шахтер», но мы знаем, что шотландский футбол – это много борьбы, которой его игроки не боятся. Это фланговые навесы, стандарты. Всем известно, что британцы тяготеют к силовому и «вертикальному» футболу, поэтому всему этому «Шахтеру» следует уделить внимание. Нашей команде главное не проиграть борьбу и лишить соперника возможности делать фланговые передачи, ведь он будет стремиться насыщать штрафную площадку и не давать там играть. Очень внимательно нужно сыграть при исполнении «Абердином» стандартов.

– Как считаете, изменилась ли игра «Шахтера» с отъездом в «Бенфику» одного из ее ведущих исполнителей Георгия Судакова?

– Не думаю, что сильно что-то изменилось. Ведь в нынешнем «Шахтере» много хороших исполнителей, играющих на этих позициях. У донецкого клуба нет такого, чтобы один игрок выпал из состава и его нельзя было бы заменить.

По теме:
ФОТО. Динамо выбрало форму на матч Лиги конференций
Странная история, простой футбол и большая несправедливость
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
