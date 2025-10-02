Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на победу в матче против Барселоны в ЛЧ
Лига чемпионов
02 октября 2025, 13:05 | Обновлено 02 октября 2025, 13:06
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

1 октября состоялся поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой парижан со счетом 2:1.

На 12-й минуте «Барселона» была близка к тому, чтобы открыть счет, Ферран Торрес вышел один на один с вратарем и обыграл его, пробивая в пустые ворота. Парижан от гола спас Илья Забарный, который вышел в старте и выбил мяч из пустых ворот.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.

Барселона Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
