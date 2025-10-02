1 октября состоялся поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой парижан со счетом 2:1.

На 12-й минуте «Барселона» была близка к тому, чтобы открыть счет, Ферран Торрес вышел один на один с вратарем и обыграл его, пробивая в пустые ворота. Парижан от гола спас Илья Забарный, который вышел в старте и выбил мяч из пустых ворот.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на победу в матче против Барселоны в ЛЧ