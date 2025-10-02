ВИДЕО. Украинский защитник отличился мощным голом в Литве
Максим Максименко попытался спасти «Дайнаву» от поражения в игре с клубом «Паневежис»
В первый день октября в 34-м туре литовской футбольной лиги «Паневежис» уверенно дома обыграл «Дайнаву» со счетом 3:1.
Единственный мяч у гостей забил украинский 35-летний защитник Максим Максименко, который мощным ударом с границы штрафной сократил отставание в счете.
Максим находится в литовском клубе с января 2024 года, и этот гол стал третьим для украинца в составе «Дайнавы» за 57 матчей.
Чемпионат Литвы. 34-й тур, 1 октября
«Паневежис» – «Дайнава» Алитус – 3:1
Голы: Де Вега Лима, 27 (пен.), Велюнис, 55, Смит, 85 – Максименко, 80
