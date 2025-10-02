«Он страдал от этого». Во Франции оценили игру Забарного против Барселоны

Журналисты французского издания L'Equipe оценили игру украинского центрального защитника парижского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (2:1):

«Да, был тот плохо выбитый мяч после удара Ольмо, да, иногда он страдал от скорости Решфорда, но если Париж вышел «живым» после первых 30 минут игры, то это благодаря украинцу. Автор зрелищных сейвов, включая тот, что произошел после удара Торреса. Бывший защитник «Борнмута» обеспечил эффективное прикрытие. Очень уверенно держал мяч в своих ногах. Он также опасно пробивал головой после подачи с углового от Нуну Мендеша».

В итоге игру Ильи эксперты оценили в 7 баллов из 10 возможных.