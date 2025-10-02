Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 07:49 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это очень сложно. Для всех, не только для футболистов»

Футболист рассказал о войне в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами в преддверии матча «бело-синих» в Лиге конференций, где рассказал о войне в Украине.

– Весь мир знает, что происходит в Украине. Как вы лично это переживаете? Удается ли вам своей игрой принести какую-нибудь радость украинским болельщикам?

– Да, у нас продолжается война. Это очень сложно. Для всех, не только для футболистов, но и для всех наших людей. Каждый день страна-террорист убивает наших детей, наших женщин, наших друзей, наших мужчин... Это очень сложно. И через футбол мы хотим давать хоть какие-то положительные эмоции нашим людям, – сказал Андрей.

Матч Динамо – Кристал Пэлас состоится в четверг, второго октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

российско-украинская война Андрей Ярмоленко Динамо Киев Кристал Пэлас пресс-конференция Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
