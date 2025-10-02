Легенда Динамо: «Результат – важно, но поражение болельщики простят»

Легендарный защитник киевского Динамо Сергей Балтача поделился ожиданиями от матча бело-синих против английского Кристал Пелас в первом туре Лиги конференций.

– Сергей Павлович, поделитесь своими предматчевыми ожиданиями от игры родного вам Динамо и Кристал Пелас?

– Начну с того, что Кристал Пелас – действительно очень сильная команда. У них грамотный тренер Оливер Гласнер, австриец, у него в команде железная немецкая дисциплина, потому что эти народы по менталитету почти идентичны. Как только он пришел в лондонский коллектив, он там все перевернул, совсем изменил стиль игры команды. Просто посмотрите, как Кристал Пелас стартовал в новом сезоне.

- На уикенде действующего чемпиона АПЛ Ливерпуль, как говорится, прибили (2:1).

– Во второй раз. Не забывайте, что Кристал Пелас победил Ливерпуль и в матче за Суперкубок Англии (2:2, 3:2, – по пенальти). Уровень будущих оппонентов «Динамо» сейчас очень высок.

– И напоследок нашего сегодняшнего разговора: прогноз от Сергея Балтачи на матч Динамо – Кристал Пелас.

– Не хочу говорить, прогнозировать, я понимаю реальность… Пожелаю родному клубу удачи в этой очень-очень непростой игре. Как бы она ни завершилась, по ее завершении ребята должны зайти в раздевалку с высоко поднятой головой.

Результат – это важно, но если даже и проиграют, но выложатся на все сто процентов, если не стыдно будет потом смотреть в глаза друг другу и болельщикам, то поражение болельщики простят.

Матч Динамо – Кристал Пелас состоится в четверг, второго октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.