ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго

Сборная Украины U-20 1 октября провела тренировку в Вальпараисо и переехала в Сантьяго.

30 сентября в матче 2-го тура чемпионат мира 2025 U-20 в Чили вничью сыграли сборные Панамы U-20 и Украины U-20 (1:1).

Геннадий Синчук на старте матча открыл счет с пенальти, однако затем украинцы пропустили, и игра завершилась вничью.

Ранее в 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1).

Положение в группе B: Украина и Парагвай (по 4), Панама, Южная Корея (по 1).

Сборная Украины имеет 4 очка после 2 туров и отличные шансы на выход в плей-офф перед игрой с Парагваем (3 октября в Сантьяго).

