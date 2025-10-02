Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго
Молодежные турниры
02 октября 2025, 02:15 | Обновлено 02 октября 2025, 02:30
Сине-желтая команда близка к выходу в плей-офф чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 1 октября провела тренировку в Вальпараисо и переехала в Сантьяго.

30 сентября в матче 2-го тура чемпионат мира 2025 U-20 в Чили вничью сыграли сборные Панамы U-20 и Украины U-20 (1:1).

Геннадий Синчук на старте матча открыл счет с пенальти, однако затем украинцы пропустили, и игра завершилась вничью.

Ранее в 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1).

Положение в группе B: Украина и Парагвай (по 4), Панама, Южная Корея (по 1).

Сборная Украины имеет 4 очка после 2 туров и отличные шансы на выход в плей-офф перед игрой с Парагваем (3 октября в Сантьяго).

По теме:
ФОТО. Как сборная Украины сражалась с Панамой на чемпионате мира U-20
ВИДЕО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем с Кристал Пэлас
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 видео тренировка Дмитрий Михайленко переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
