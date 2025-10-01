Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главная звезда Кристал Пэлес назвал самых лучших игроков Динамо
Лига конференций
01 октября 2025, 23:20 |
719
2

Главная звезда Кристал Пэлес назвал самых лучших игроков Динамо

Марк Гехи – о матче с киевлянами

01 октября 2025, 23:20 |
719
2 Comments
Главная звезда Кристал Пэлес назвал самых лучших игроков Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Лидер Кристал Пэлес Марк Гехи поделился мыслями о матче Лиги конференций 2025/26 против киевского Динамо.

«Я внимательно следил за последними матчами Динамо и уверен, что эта команда способна продемонстрировать действительно качественный футбол. У них достаточно сильных исполнителей – Бражко, Ярмоленко, Попова.

В целом в составе киевлян все действуют на высоком уровне, а опыт регулярных выступлений в еврокубках делает их еще более опасными. Динамо всегда может преподнести сюрприз, поэтому нас ждет очень напряженный и изнурительный поединок», – сказал Марк.

Матч между англичанами и украинцами пройдет 2 октября в 19:45 по Киеву.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
ЦЫТКИН: «Шахтер выиграет матч Лиги конференций, а Динамо капитулирует»
Абердин – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Марк Гехи Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас
Дмитрий Олейник Источник: ФК Кристал Пэлас
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Футбол | 01 октября 2025, 23:50 0
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01 октября 2025, 06:23 0
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Футбол | 01.10.2025, 18:22
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
Коуч ЛНЗ запугивает Шахтер перед матчем УПЛ: «Должны играть и побеждать»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Футбол | 01.10.2025, 05:01
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
буде один Бражко
Ответить
0
inoj
Судячи по названих гравцях, за останніми матчами ти не стежив взагалі))
Ответить
0
Популярные новости
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
30.09.2025, 12:55 10
Теннис
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем