Главная звезда Кристал Пэлес назвал самых лучших игроков Динамо
Марк Гехи – о матче с киевлянами
Лидер Кристал Пэлес Марк Гехи поделился мыслями о матче Лиги конференций 2025/26 против киевского Динамо.
«Я внимательно следил за последними матчами Динамо и уверен, что эта команда способна продемонстрировать действительно качественный футбол. У них достаточно сильных исполнителей – Бражко, Ярмоленко, Попова.
В целом в составе киевлян все действуют на высоком уровне, а опыт регулярных выступлений в еврокубках делает их еще более опасными. Динамо всегда может преподнести сюрприз, поэтому нас ждет очень напряженный и изнурительный поединок», – сказал Марк.
Матч между англичанами и украинцами пройдет 2 октября в 19:45 по Киеву.
