Лига конференций
01 октября 2025, 20:23 |
750
1

Шовковский рассказал о проблемах перед матчем с Кристал Пэлас

У киевлян – кадровые трудности

01 октября 2025, 20:23 |
750
1
Шовковский рассказал о проблемах перед матчем с Кристал Пэлас
ФК Динамо. Александр Шовковский

В четверг, 2 октября, киевское «Динамо» стартует матчем первого тура основного этапа Лиги конференций, в котором встретится с «Кристал Пэлес». Игра состоится в Люблине, а начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Накануне этого матча главный тренер киевлян Александр Шовковский рассказал о кадровых проблемах команды.

«К сожалению, на всех игроков рассчитывать мы не можем. Те ребята, которые отсутствовали в матче с «Карпатами», продолжают восстанавливаться и это для нас является определенной проблемой, – сказал Шовковский.

Динамо Киев травма Кристал Пэлас Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Sinichkin
Уже знайшов причину, страхується у разі програшу, на травми гравців. Тренер падлюка!
