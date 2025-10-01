Шовковский рассказал о проблемах перед матчем с Кристал Пэлас

В четверг, 2 октября, киевское «Динамо» стартует матчем первого тура основного этапа Лиги конференций, в котором встретится с «Кристал Пэлес». Игра состоится в Люблине, а начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Накануне этого матча главный тренер киевлян Александр Шовковский рассказал о кадровых проблемах команды.

«К сожалению, на всех игроков рассчитывать мы не можем. Те ребята, которые отсутствовали в матче с «Карпатами», продолжают восстанавливаться и это для нас является определенной проблемой, – сказал Шовковский.