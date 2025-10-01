Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Лига конференций
01 октября 2025, 00:10 | Обновлено 01 октября 2025, 00:30
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес

В составе киевлян будут отсутствовать три игрока

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
ФК Динамо. Александр Шовковский

В четверг, 30 октября, киевское «Динамо» проведет матч первого тура основного этапа Лиги конференций против «Кристал Пэллес».

Встреча пройдет в Люблине, а начало матча запланировано на 19:45 по Киеву.

Перед этим матчем киевляне столкнулись с серьезными кадровыми проблемами – Александру Шовковскому не смогут помочь в этом матче три игрока основы. С «Динамо» в Польшу не поехали защитник Денис Попов, а также полузащитники Николай Михайленко и Владислав Кабаев.

Из-за травмы Попов не выходит на поле еще с начала сентября – его последнее появление состоялось 28 августа. Между тем Михайленко и Кабаев не были включены в заявку «Динамо» на игру 7-го тура чемпионата Украины против львовских «Карпат», которая состоялась в субботу.

Кристал Пэлас Динамо Киев Лига конференций травма Николай Михайленко Владислав Кабаев Денис Попов
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Цей сашо почав щось мутити. А взагалі можна було і не їхати, результат буде невтішний. Кривоногим лузерам там нічого не світить.
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Верим, что это не помешает ДК🇺🇦 бороться за достойный результат
Ответить
+1
Nikos
Немає ніякого Динамо, це лише бліда тінь з зірками на лого.
Ответить
0
batistuta
Ось і готова відмаза, що заглотимо під чаплик. Навіщо всиратися?
Ответить
0
u6464u
тут Сашо мабуть і Мессі с Суаресом не спасуть від вірного програшу, а ви про серйозні проблеми, смішно читать такі новини, чи  в заголовоку думку правильніше формуйте.
Ответить
0
