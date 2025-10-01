У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
В составе киевлян будут отсутствовать три игрока
В четверг, 30 октября, киевское «Динамо» проведет матч первого тура основного этапа Лиги конференций против «Кристал Пэллес».
Встреча пройдет в Люблине, а начало матча запланировано на 19:45 по Киеву.
Перед этим матчем киевляне столкнулись с серьезными кадровыми проблемами – Александру Шовковскому не смогут помочь в этом матче три игрока основы. С «Динамо» в Польшу не поехали защитник Денис Попов, а также полузащитники Николай Михайленко и Владислав Кабаев.
Из-за травмы Попов не выходит на поле еще с начала сентября – его последнее появление состоялось 28 августа. Между тем Михайленко и Кабаев не были включены в заявку «Динамо» на игру 7-го тура чемпионата Украины против львовских «Карпат», которая состоялась в субботу.
