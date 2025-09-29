Шовковский отреагировал на победу Кристал Пэлас в матче против Ливерпуля

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о следующем матче в Лиге конференций против «Кристал Пэлас», который накануне сумел обыграть чемпиона Англии «Ливерпуль» (2:1).

– Ваш следующий соперник, «Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль». Уже разбирали эту команду?

– У нас есть достаточно информации, но мы еще не разбирали этого соперника. Мы готовимся к каждой следующей игре независимо от статуса соперника.

«Динамо» проведет 2 октября в Лиге конференций УЕФА, где сыграет в первом туре основного этапа против «Кристал Пэлас».