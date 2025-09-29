Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский отреагировал на победу Кристал Пэлас в матче против Ливерпуля
Лига конференций
29 сентября 2025, 23:48 | Обновлено 30 сентября 2025, 00:03
279
0

Шовковский отреагировал на победу Кристал Пэлас в матче против Ливерпуля

Тренер «Динамо» – о следующем матче ЛК

29 сентября 2025, 23:48 | Обновлено 30 сентября 2025, 00:03
279
0
Шовковский отреагировал на победу Кристал Пэлас в матче против Ливерпуля
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о следующем матче в Лиге конференций против «Кристал Пэлас», который накануне сумел обыграть чемпиона Англии «Ливерпуль» (2:1).

– Ваш следующий соперник, «Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль». Уже разбирали эту команду?

– У нас есть достаточно информации, но мы еще не разбирали этого соперника. Мы готовимся к каждой следующей игре независимо от статуса соперника.

«Динамо» проведет 2 октября в Лиге конференций УЕФА, где сыграет в первом туре основного этапа против «Кристал Пэлас».

По теме:
Эксперт: «Сами виноваты. Не помню, когда у Динамо в последний раз было так»
Шовковский не рассчитывает на футболиста, который вернулся в Динамо
В трех матчах УПЛ подряд Динамо упустило победу на последних минутах
Динамо Киев Александр Шовковский Лига конференций Кристал Пэлас
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Футбол | 29 сентября 2025, 20:00 24
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу

Житомиряне оформляют третью победу подряд

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29 сентября 2025, 06:23 29
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29.09.2025, 07:08
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Футбол | 29.09.2025, 23:58
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 3
Бокс
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем