Флорентино ПЕРЕС: «Хаби Алонсо на него не рассчитывает»
Президент – о Браиме Диасе
Наставник мадридского «Реала» разочарован игрой марокканского хавбека команды Браима Диаса. Эту информацию сообщил президент клуба Флорентино Перес.
«Браим Диас? Хаби Алонсо на него не рассчитывает», – сказал Флорентино Перес.
В этом сезоне на счету Браима Диаса семь матчей, где он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что на хавбека Диаса нацелилась «Бенфика», которую сейчас возглавляет Жозе Моуриньо. Лиссабонцы уже пытались подписать Браима прошлым летом, но безуспешно.
