  Флорентино ПЕРЕС: «Хаби Алонсо на него не рассчитывает»
03 октября 2025, 01:38
Флорентино ПЕРЕС: «Хаби Алонсо на него не рассчитывает»

Президент – о Браиме Диасе

Флорентино ПЕРЕС: «Хаби Алонсо на него не рассчитывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Наставник мадридского «Реала» разочарован игрой марокканского хавбека команды Браима Диаса. Эту информацию сообщил президент клуба Флорентино Перес.

«Браим Диас? Хаби Алонсо на него не рассчитывает», – сказал Флорентино Перес.

В этом сезоне на счету Браима Диаса семь матчей, где он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что на хавбека Диаса нацелилась «Бенфика», которую сейчас возглавляет Жозе Моуриньо. Лиссабонцы уже пытались подписать Браима прошлым летом, но безуспешно.

Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Браим Диас Флорентино Перес Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
