  Жозе Моуринью настроен купить в Бенфику джокера Реала
Испания
01 октября 2025, 01:18
Жозе Моуринью настроен купить в Бенфику джокера Реала

«Орлы» нацелились на Браима Диаса

Жозе Моуринью настроен купить в Бенфику джокера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Игровое время хавбека Браима Диаса в «Реале» резко сократилось, и если ситуация не изменится, он может покинуть клуб уже в январе.

По данным источника, на хавбека нацелилась «Бенфика», которую сейчас возглавляет Жозе Моуринью. Лиссабонцы уже пытались подписать испанца прошлым летом, но безуспешно. Приход «Особенного» изменил все: Моуринью хочет сделать Диаса ключевым игроком своего проекта и готов убедить его, что в Португалии он получит стабильную игровую практику.

Стоимость Диаса оценивается в 40 млн евро, а зарплата в Испании составляет 7,29 млн в год.

Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо выбрал футболиста, которого необходимо подписать лиссабонскому клубу.

Жозе Моуриньо Браим Диас Бенфика трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
