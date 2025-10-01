Жозе Моуринью настроен купить в Бенфику джокера Реала

Игровое время хавбека Браима Диаса в «Реале» резко сократилось, и если ситуация не изменится, он может покинуть клуб уже в январе.

По данным источника, на хавбека нацелилась «Бенфика», которую сейчас возглавляет Жозе Моуринью. Лиссабонцы уже пытались подписать испанца прошлым летом, но безуспешно. Приход «Особенного» изменил все: Моуринью хочет сделать Диаса ключевым игроком своего проекта и готов убедить его, что в Португалии он получит стабильную игровую практику.

Стоимость Диаса оценивается в 40 млн евро, а зарплата в Испании составляет 7,29 млн в год.

