Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо выбрал футболиста, которого необходимо подписать лиссабонскому клубу.

По информации Fichajes, наставник «орлов» провел беседу с руководством клуба, где было принято неожиданное решение – возвращение форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема в Европу. Этот трансфер «орлы» планируют осуществить в следующее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Бензема три матча и три забитых гола. Бензема является обладателем Золотого мяча 2022.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».