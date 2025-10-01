Известны стартовые составы на суперматч Барселона – ПСЖ. Где Забарный?

1 октября состоится поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором каталонская «Барселона» встретится с «ПСЖ».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, а начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на эту встречу. За парижан в старте сыграет центральный защитник сборной Украины Илья Забарный.

В первом туре «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0), а «Барселона» обыграла «Ньюкасл» (2:1).