Сыграет ли Кащук? Стали известны составы матча ЛЧ Карабах – Копенгаген

1 октября в матче основного раунда Лиги чемпионов встретятся азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген».

Матч начнется в 19.45 по киевскому времени.

В прошлой игре «Карабах» сенсационно одолел «Бенфику», а победный гол в ворота украинца Андрея Лунина забил другой украинец Алексей Кащук.

«Копенгаген» также показал хорошую игру против леверкузенского «Байера». Команды разошлись миром – 2:2.

Украинец Алексей Кащук начнет игру в стартовом составе.

Главные тренеры определились с основными составами команд:

Карабах: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Кевин Медина, Педро Бикальо, Кади Боржес, Алексей Кащук, Элвин Джафаргулиев, Леандру Андраде, Абделла Зубир, Камило Дуран

Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Габриэль Перейра, Родриго Уэскас, Роберт, Лукас Лерагер, Виктор Клаэссон, Томас Делани, Мохаммед Эльюнусси, Джордан Ларссон