Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Кащук? Стали известны составы матча ЛЧ Карабах – Копенгаген
Лига чемпионов
01 октября 2025, 19:07 | Обновлено 01 октября 2025, 19:10
395
1

Сыграет ли Кащук? Стали известны составы матча ЛЧ Карабах – Копенгаген

Матч состоится 1 октября в 19:45 по Киеву

01 октября 2025, 19:07 | Обновлено 01 октября 2025, 19:10
395
1 Comments
Сыграет ли Кащук? Стали известны составы матча ЛЧ Карабах – Копенгаген
ФК Карабах

1 октября в матче основного раунда Лиги чемпионов встретятся азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген».

Матч начнется в 19.45 по киевскому времени.

В прошлой игре «Карабах» сенсационно одолел «Бенфику», а победный гол в ворота украинца Андрея Лунина забил другой украинец Алексей Кащук.

«Копенгаген» также показал хорошую игру против леверкузенского «Байера». Команды разошлись миром – 2:2.

Украинец Алексей Кащук начнет игру в стартовом составе.

Главные тренеры определились с основными составами команд:

Карабах: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Кевин Медина, Педро Бикальо, Кади Боржес, Алексей Кащук, Элвин Джафаргулиев, Леандру Андраде, Абделла Зубир, Камило Дуран

Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Габриэль Перейра, Родриго Уэскас, Роберт, Лукас Лерагер, Виктор Клаэссон, Томас Делани, Мохаммед Эльюнусси, Джордан Ларссон

По теме:
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Виктор ОСИМХЕН: «Этот клуб лучший в мире»
Рекорд Месси побит. Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов
Карабах Агдам Копенгаген Лига чемпионов стартовые составы Алексей Кащук
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько Реал заработал за разгромную победу против Кайрата
Футбол | 01 октября 2025, 19:25 0
Известно, сколько Реал заработал за разгромную победу против Кайрата
Известно, сколько Реал заработал за разгромную победу против Кайрата

Бланкос разгромили соперника со счетом 5:0

Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Теннис | 01 октября 2025, 13:59 11
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине

Сонай Картал выбила Мирру, а Линда Носкова наказала Анастасию Потапову

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01.10.2025, 00:57
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Кащук має в збірній бути і замінити вічно поламаного Циганкова! 
Ответить
+2
Популярные новости
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 44
Футбол
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 30
Футбол
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем