Сыграет ли Кащук? Стали известны составы матча ЛЧ Карабах – Копенгаген
Матч состоится 1 октября в 19:45 по Киеву
1 октября в матче основного раунда Лиги чемпионов встретятся азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген».
Матч начнется в 19.45 по киевскому времени.
В прошлой игре «Карабах» сенсационно одолел «Бенфику», а победный гол в ворота украинца Андрея Лунина забил другой украинец Алексей Кащук.
«Копенгаген» также показал хорошую игру против леверкузенского «Байера». Команды разошлись миром – 2:2.
Украинец Алексей Кащук начнет игру в стартовом составе.
Главные тренеры определились с основными составами команд:
Карабах: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Кевин Медина, Педро Бикальо, Кади Боржес, Алексей Кащук, Элвин Джафаргулиев, Леандру Андраде, Абделла Зубир, Камило Дуран
Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Габриэль Перейра, Родриго Уэскас, Роберт, Лукас Лерагер, Виктор Клаэссон, Томас Делани, Мохаммед Эльюнусси, Джордан Ларссон
