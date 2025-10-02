Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Лига чемпионов
02 октября 2025, 00:30 | Обновлено 02 октября 2025, 01:25
1625
2

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо

Украинец отыграл полный матч

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

1 октября прошел поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Все ключевые моменты игры будут доступны в режиме реального времени в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой парижан со счетом 2:1.

Украинский футболист «ПСЖ» Илья Забарный вышел в стартовом составе и спас клуб от пропущенного гола в первом тайме. После завершения матча известный статистический портал WhoScored оценил игру Ильи в этом матче оценкой 7.3 – третий самый высокий балл в матче.

Героем матча стал защитник гостей Нуну Мендеш, который получил от WhoScored 7.7 баллов.

Оценки матча Барселона – ПСЖ

Наполи – Спортинг – 2:1. Два гола Хойлунда, две передачи КДБ. Видео голов
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный совершил невероятный сейв
WhoScored Нуну Мендеш Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Viktor Shuper
кращий гравець матчу по sofascore - 7,7!
antt
Четвертий у Забарного. Але чого в воротаря ПСЖ такий низький бал
