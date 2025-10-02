Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо

1 октября прошел поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Все ключевые моменты игры будут доступны в режиме реального времени в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой парижан со счетом 2:1.

Украинский футболист «ПСЖ» Илья Забарный вышел в стартовом составе и спас клуб от пропущенного гола в первом тайме. После завершения матча известный статистический портал WhoScored оценил игру Ильи в этом матче оценкой 7.3 – третий самый высокий балл в матче.

Героем матча стал защитник гостей Нуну Мендеш, который получил от WhoScored 7.7 баллов.

Оценки матча Барселона – ПСЖ