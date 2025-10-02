Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Украинец отыграл полный матч
1 октября прошел поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой парижан со счетом 2:1.
Украинский футболист «ПСЖ» Илья Забарный вышел в стартовом составе и спас клуб от пропущенного гола в первом тайме. После завершения матча известный статистический портал WhoScored оценил игру Ильи в этом матче оценкой 7.3 – третий самый высокий балл в матче.
Героем матча стал защитник гостей Нуну Мендеш, который получил от WhoScored 7.7 баллов.
Оценки матча Барселона – ПСЖ
