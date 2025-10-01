Гризманн стал первым игроком в истории Атлетико, забившим 200 голов

Антуан Гризманн стал первым игроком в истории «Атлетико», который забил 200 голов за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором команда Диего Симеоне победила «Айнтрахт» со счетом 5:1, а одним из голов отличился французский легионер «матрасников».

Для достижения этой отметки Гризманну понадобилось 454 игры.

Интересным фактом является то, что француз уже опережает как минимум на 28 голов любого другого игрока в истории «Атлетико» (Луис Арагонес – 172).

Хулиан Альварес забил 6 голов и отдал 2 ассиста в последних трех матчах за клуб во всех турнирах: 3 гола против «Райо Вальекано», 2 гола против «Реала», а также гол и 2 ассиста против «Айнтрахта».

Начиная с момента своего дебюта в Лиге чемпионов (2022), только 5 игроков в турнире имеют большее количество результативных действий, чем Хулиан Альварес (23): Винисиус Жуниор (32), Гарри Кейн (32), Килиан Мбаппе (31), Эрлинг Холанд (29) и Рафинья (28).

«Атлетико» второй раз за 4 дня забил 5 голов в матче. В прошлом поединке мадридцы победили «Реал» в дерби со счетом 5:2.

«Айнтрахт», напротив, продемонстрировал зеркальные результаты в двух стартовых турах Лиги чемпионов: в первой игре немцы дома победили «Галатасарай» со счетом 5:1.

