Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
01 октября 2025, 16:04
Гризманн стал первым игроком в истории Атлетико, забившим 200 голов

Француз принял участие в победе мадридцев над «Айнтрахтом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн стал первым игроком в истории «Атлетико», который забил 200 голов за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором команда Диего Симеоне победила «Айнтрахт» со счетом 5:1, а одним из голов отличился французский легионер «матрасников».

Для достижения этой отметки Гризманну понадобилось 454 игры.

Интересным фактом является то, что француз уже опережает как минимум на 28 голов любого другого игрока в истории «Атлетико» (Луис Арагонес – 172).

Хулиан Альварес забил 6 голов и отдал 2 ассиста в последних трех матчах за клуб во всех турнирах: 3 гола против «Райо Вальекано», 2 гола против «Реала», а также гол и 2 ассиста против «Айнтрахта».

Начиная с момента своего дебюта в Лиге чемпионов (2022), только 5 игроков в турнире имеют большее количество результативных действий, чем Хулиан Альварес (23): Винисиус Жуниор (32), Гарри Кейн (32), Килиан Мбаппе (31), Эрлинг Холанд (29) и Рафинья (28).

«Атлетико» второй раз за 4 дня забил 5 голов в матче. В прошлом поединке мадридцы победили «Реал» в дерби со счетом 5:2.

«Айнтрахт», напротив, продемонстрировал зеркальные результаты в двух стартовых турах Лиги чемпионов: в первой игре немцы дома победили «Галатасарай» со счетом 5:1.

Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов
Впечатляющая форма Кейна: гол или ассист в каждой игре Бундеслиги и ЛЧ
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 1 октября. Смотреть онлайн LIVE
Атлетико Мадрид Айнтрахт Франкфурт Антуан Гризманн Лига чемпионов Хулиан Альварес статистика Луис Арагонес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Грізманн класний гравець. І добре, зо знову почав забивати. Гол Реалу повернув впевненість
