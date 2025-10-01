Семь самых лояльных своим клубам футболистов УПЛ-2025/26

Три года назад мы поднимали вопрос о наиболее преданных футболистах клубов-участников того сезона украинской Премьер-лиги. На тот момент лидером рейтинга оказался вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, пребывание которого в донецком клубе перевалило за показатель в 15 лет. Вслед за голкипером «горняков» расположились Владимир Чеснаков («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»), Тарас Степаненко и Сергей Кривцов (оба – «Шахтер»). Впрочем, желающим немного освежить в памяти дела «давно минувших лет», предлагаем сделать это прямо сейчас:

По состоянию на сегодня, никто из перечисленной выше пятерки не продолжает свои выступления не только в прежних клубах, но и вообще в УПЛ. Кто-то завершил карьеру, кто-то перебрался в другие лиги и даже страны…

Прямо сейчас футболист из УПЛ, который непрерывно пребывает в своем клубе дольше всех, может похвалиться показателем в 12 лет и 8 месяцев – немалый срок, однако в указанном выше рейтинге он не дотягивал и до третьей позиции. Впрочем, время идет, все меняется, и сегодня мы хотим представить новых героев, которых, на этот раз, выделим в количестве семи – в порядке увеличения срока нахождения в клубе…

7. Кирилл Ковалец – 7 лет и 2 месяца

Гражданство: Украина

Возраст: 32 года

Клуб: «Александрия»

Матчей в УПЛ: 228

ФК Александрия

Время действительно неумолимо летит вперед. Казалось бы, совсем недавно Кирилл Ковалец перебирался из Одессы в Александрию, однако с тех пор прошло уже более семи лет! Центральный полузащитник защищает цвета «желто-черных» с лета 2018-го, и все это время являлся важнейшим, если не ключевым, исполнителем для первой команды. Неудивительно, что в какой-то момент Ковалец стал капитаном «Александрии», но…

В настоящий момент в карьере Ковальца, по-видимому, наступает коренной перелом, который вынудит футболиста сменить клуб. При новом главном тренере Кирилле Нестеренко хавбек успел сыграть только в одном поединке текущего сезона УПЛ. В первом туре Ковалец за две желтые карточки схлопотал удаление в матче против «Кудровки», который завершился для «Александрии» неожиданным фиаско – 1:3. После этого капитан «желто-черных» был сослан тренерским штабом в дубль, и откровенно впал в немилость.

Многие фанаты «Александрии» рассчитывали, что Нестеренко и Ковалец сумеют найти общий язык, благодаря чему хавбек вернется к выступлениям за первую команду, но… Со средины августа и по настоящий момент ничего не изменилось. Более того, последние инсайды говорят о том, что Ковальцу больше нет места в «Александрии», из-за чего опытному хавбеку зимой, вероятно, придется искать себе новое пристанище в профессиональном футболе, прервав свой довольно продолжительный период пребывания в стане «желто-черных»…

6. Николай Шапаренко – 7 лет и 8 месяцев

Гражданство: Украина

Возраст: 26 лет

Клуб: «Динамо»

Матчей в УПЛ: 145

ФК Динамо

Формально Николай Шапаренко присоединился к «Динамо» еще в 2015 году, перебравшись в столицу из «Мариуполя». Однако в первой команде «бело-синих» молодой хавбек дебютировал ближе к концу 2017-го, поэтому с этого момента, чтобы сравнение было максимально корректным по отношению к футболистам, перебиравшимся в другие клубы уже в зрелом возрасте, а не из юношеских коллективов, и берет начало его «стажа» в киевском гранде.

С того момента карьера Шапаренко в «Динамо» пережила ряд взлетов и падений. В какое-то время Николай считался одним из мозговых центров и безусловных лидеров «бело-синих», но затем проблемы с травмами приводили к продолжительным простоям и нахождению в лазарете. В частности, в сезоне-2022/23 Шапаренко сыграл только 5 матчей в УПЛ, пропустив суммарно 237 дней из-за разрыва крестообразной связки колена.

В разное время СМИ поговаривали об интересе к Шапаренко со стороны ряда заграничных клубов. Писали про английский «Ньюкасл», французский «Марсель», турецкие «Бешикташ» и «Трабзонспор», другие клубы, но руководство «Динамо» так и не согласилось продать своего хавбека, игровой прогресс которого в какой-то момент словно застопорился и ныне Николай уже не выглядит настолько ярким и изобретательным исполнителем на поле, как еще несколько лет назад…

Более того, инсайдеры уже вовсю судачат, что Шапаренко является одним из тех футболистов «Динамо», которые уведомили руководство клуба о желании сменить обстановку. Не исключено, что в ближайшем будущем Николаю удастся реализовать это свое стремление, хотя будет и непросто… Дело в том, что по данным портала Transfermarkt, контракт хавбека с «бело-синими» рассчитан еще на год – до 30 сентября 2026-го. Если Шапаренко не согласится его продлить, а клуб не примет предложение по его продаже, то футболист рискует оказаться в похожей ситуации, которую ранее уже переживал Артем Милевский – получить статус свободного агента после закрытия трансферного окна и в разгар сезона. В этот период времени рассчитывать на максимально приемлемый вариант продолжения карьеры банально не приходится, из-за чего логика исполнителя при подписании такого контракта выглядит странной, уж тем более на фоне негативного опыта его предшественников…

5. Егор Прокопенко – 8 лет и 1 месяц

Гражданство: Украина

Возраст: 27 лет

Клуб: «Оболонь»

Матчей в УПЛ: 32

ФК Оболонь

Воспитанник киевской школы футбола Егор Прокопенко присоединился к «Оболони» еще в 2015 году, однако в первой команде клуба пребывает чуть более восьми лет. Поначалу фулбека не так часто подпускали к матчам «пивоваров» даже в Первой лиге, но в сезоне-2019/20 Прокопенко доказал способность соответствовать уровню, и с тех пор на него рассчитывают как на важного игрока основы.

Увы, но минувший сезон выдался для Егора крайне непростым. Футболист получил повреждение крестообразной связки колена, по причине чего на 262 дня выбыл из тренировочного процесса, проходя восстановление. Ныне Прокопенко постепенно возвращается на свой прежний уровень, получает игровое время в первой команде и, учитывая его контракт с клубом, как минимум до следующего лета сможет помогать «Оболони» решать поставленные задачи на уровне УПЛ.

А уж что будет после завершения текущего сезона, когда у Прокопенко истечет текущий контракт с «пивоварами», мы узнаем позже. С высокой долей вероятности можно предположить, что стороны постараются сохранить трудовые взаимоотношения, так как для Егора «Оболонь» давно стала родным клубом, да и боссы «пивоваров» не являются сторонниками резких смен курсов и избавления от тех, кто долгое время сохранял лояльность проекту.

4. Николай Матвиенко – 8 лет и 2 месяца

Гражданство: Украина

Возраст: 29 лет

Клуб: «Шахтер»

Матчей в УПЛ: 192

ФК Шахтер

Воспитанник академии «Шахтера» Николай Матвиенко сумел заиграть в первой команде «горняков» только после аренд в «Карпатах» и «Ворскле». Вернувшись в донецкий клуб, центрбек, которого нередко использовали и слева в обороне, и даже в опорной зоне, постепенно завоевал доверие у тренерского штаба Паулу Фонсеки, став впоследствии безоговорочно ключевой фигурой в первой команде «горняков» у всех остальных наставников без исключения.

Как и в случае с Николаем Шапаренко, в аспекте Матвиенко можно утверждать, что его клуб упустил возможность выгодно продать своего футболиста в топовый чемпионат за хорошие деньги, дав шанс центрбеку сделать резкий и качественный рывок в развитии собственной карьеры. В различное время предметный и серьезный интерес к подписанию Матвиенко проявляли «Арсенал» и «Брайтон», но всякий раз ценник, выставленный «Шахтером», казался представителям АПЛ неприемлемым, по причине чего Николай и по сей день остается в стане «оранжево-черных».

После ухода из «Шахтера» Тараса Степаненко 29-летний Матвиенко стал капитаном команды. Он, как и прежде, является человеком, на котором держится такая важная фаза игрового процесса как переход из обороны в атаку. По сути, во многом благодаря пасовой работе Матвиенко современный «Шахтер» организовывает львиную часть своих атакующих начинаний. Кроме того, опытный центрбек полезен на стандартах, хотя в позиционной работе в обороне у него нередко возникают проблемы, особенно под активным прессингом…

Как бы там ни было, именно Матвиенко остается на текущий момент главным ветераном «Шахтера», который за последние годы успел кардинально омолодить состав, из-за чего, очевидно, во многом не способен пока демонстрировать стабильно классный футбол в каждом отдельно взятом матче.

3. Виталий Буяльский – 11 лет и 1 месяц

Гражданство: Украина

Возраст: 32 года

Клуб: «Динамо»

Матчей в УПЛ: 266

ФК Динамо

Виталий Буяльский является выпускником академии «Динамо», однако путь во взрослом футболе начинал в «Говерле», куда киевляне отдавали его набраться опыта в аренду. Этот вояж пошел на пользу молодому полузащитнику, который в 20 матчах УПЛ отличился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами за ужгородцев, доказав свою способность выступать на таком уровне.

В «Динамо» Буяльский вернулся летом 2014-го, после чего началось его продолжительное восхождение в команде до уровня ключевого ее футболиста. Поначалу Виталий был лишь игроком ротации, но вскоре показал свое понимание футбола и умение быть полезным. А в возрасте под тридцать Буяльский еще и расцвел как бомбардир. В сезонах-2022/23 и 2023/24 атакующий хавбек неизменно забивал по 10+ мячей в отечественном элитарном дивизионе.

В отличие от Шапаренко и Матвиенко, слухи в СМИ никогда всерьез не сватали Буяльского в какой-то из топовых чемпионатов. Возможно, виной тому плохая раскрутка игрока, но не исключено, что проблемой стала и неспособность Виталия показать себя на высоком международном уровне – в национальной сборной Украины, где к 32 годам хавбек может похвастаться лишь 13 появлениями на поле, без забитых мячей.

Впрочем, покинуть «Динамо» Буяльский все-таки мог. Этим летом, например, ходили слухи про возможный переезд Виталия в североамериканскую MLS, но дело в торгах не продвинулось, и пока ветеран, продлив этой весной контракт с «бело-синими» до лета 2027-го, остается в распоряжении Александра Шовковского.

2. Назарий Федоривский – 12 лет и 5 месяцев

Гражданство: Украина

Возраст: 29 лет

Клуб: «Оболонь»

Матчей в УПЛ: 32

ФК Оболонь

29-летний голкипер Назарий Федоривский находится в первой команде «Оболони» с весны 2013 года. Поначалу его подпускали только к кубковым матчам и просто заявляли на поединки, но спустя несколько лет Федоривский сумел проявить себя и стать безоговорочным № 1 для «Оболони».

Во многом благодаря работе и мастерству Федоривского «Оболонь» по итогам сезона-2022/23 вернулась в УПЛ, где вратарь сперва делил игровую практику с опытными Кичаком и Рыбкой, а впоследствии стал конкурировать с молодым и невероятно талантливым Марченко. Последний постепенно начал вытеснять Федоривского из «рамки», однако в августе был вынужден лечь на операцию и пока находится в лазарете.

Если в случае с Марченко вопрос пребывания этого вратаря в «Оболони» упирается в деньги, так как практически нет сомнений, что вскоре «пивовары» продадут своего таланта, попробовав выручить за это как можно большую сумму, то вот история с Федоривским – это уже куда больше про лояльность или даже, если так можно выразиться, привязанность сторон друг к другу.

1. Олег Слободян – 12 лет и 8 месяцев

Гражданство: Украина

Возраст: 28 лет

Клуб: «Оболонь»

Матчей в УПЛ: 41

ФК Оболонь

28-летний атакующий полузащитник Олег Слободян, который 3 октября отпразднует свой очередной день рождения, является настоящим символом нынешней «Оболони». Этот футболист прошел с «пивоварами» путь от Второй лиги до УПЛ. Выигрывал «серебро» в третьем по силе дивизионе отечественного футбола и «бронзу» – во втором.

С сезона-2017/18 Олег Слободян является важнейшим футболистом для «Оболони», хотя его результативность на уровне УПЛ не выглядит такой, какой была в низших дивизионах. В то же время сам Слободян, очевидно, ставит клуб гораздо выше собственных интересов, чему, вероятно, содействует тот факт, что его отец – Александр Слободян – является почетным президентом и фактическим владельцем «Оболони».

«Что для меня футбольный клуб «Оболонь»? Мне трудно объяснить словами. Могу сказать только одно: я люблю эту команду даже больше, чем сам футбол. Для меня это родное. Хочется всегда помогать клубу – на поле или в других ролях», – заявил недавно Олег.

И если в случае с Федоривским еще могут возникать небольшие сомнения о том, останется ли вратарь в «Оболони» в ближайшем будущем, то в аспекте Олега Слободяна никаких подобного рода моментов неуверенности даже возникать не может – он, очевидно, будет с «пивоварами» до момента, когда сам пожелает повесить бутсы на гвоздь, а потому, не исключено, что у нас еще будет повод вспомнить о нем спустя какое-то время в аналогичной версии уже обновленного рейтинга самых лояльных футболистов клубов УПЛ…