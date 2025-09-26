Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде

Как стало известно Sport.ua, на клубном фото «Александрии», которое готовится к печати, не будет капитана команды Кирилла Ковальца.

Это свидетельствует о том, что «горожане» уже не рассчитывают на лидера команды, тренирующегося с второлиговой «Александрией-2».

Ковалец был отправлен в дубль и получил дисциплинарное наказание после удаления в матче 1-го тура УПЛ с «Кудровкой». После этого тренер несколько раз подтверждал, что статус хавбека не изменился – он отстранен от первый команды.

При этом контракт игрока истекает только летом 2027 года.

Тем временем подопечные Кирилла Нестеренко завершают подготовку к календарному поединку 7-го тура УПЛ с «Полтавой», который состоится 27 сентября.

Кроме Ковальца, хозяевам не помогут легионер Жонатан, который был удален в предыдущем туре в матче с «Динамо», и Даниил Ващенко, который находится в расположении молодежной сборной Украины на ЧМ U-20.

Зато вернулись в строй после травм вратарь Никита Шевченко, полузащитник Дмитрий Мишнев и отбывший длительную дисквалификацию португалец Кампос.

Пока «горожане» занимают 13 место в чемпионате, набрав четыре очка.