Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 20:10
1887
2

Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде

Кирилл Ковалец может больше не сыграть за Александрию

26 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 20:10
1887
2 Comments
Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Как стало известно Sport.ua, на клубном фото «Александрии», которое готовится к печати, не будет капитана команды Кирилла Ковальца.
Это свидетельствует о том, что «горожане» уже не рассчитывают на лидера команды, тренирующегося с второлиговой «Александрией-2».

Ковалец был отправлен в дубль и получил дисциплинарное наказание после удаления в матче 1-го тура УПЛ с «Кудровкой». После этого тренер несколько раз подтверждал, что статус хавбека не изменился – он отстранен от первый команды.

При этом контракт игрока истекает только летом 2027 года.

Тем временем подопечные Кирилла Нестеренко завершают подготовку к календарному поединку 7-го тура УПЛ с «Полтавой», который состоится 27 сентября.

Кроме Ковальца, хозяевам не помогут легионер Жонатан, который был удален в предыдущем туре в матче с «Динамо», и Даниил Ващенко, который находится в расположении молодежной сборной Украины на ЧМ U-20.

Зато вернулись в строй после травм вратарь Никита Шевченко, полузащитник Дмитрий Мишнев и отбывший длительную дисквалификацию португалец Кампос.

Пока «горожане» занимают 13 место в чемпионате, набрав четыре очка.

По теме:
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кирилл Ковалец инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26 сентября 2025, 05:21 4
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран – о поведении Дубинчака

Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:44 0
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20

Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Футбол | 26.09.2025, 14:25
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26.09.2025, 04:57
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
там однозначно щось серйозніше, не можуть так позбавитися лідера команди через якусь червону, хоч і безглузду
Ответить
+3
ZANREGENT1993
Я бы его в Динамо забрал
Ответить
+1
Популярные новости
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 13
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 6
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 3
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем