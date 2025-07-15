Капитан Динамо может продолжить карьеру за океаном. В MLS есть интерес

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский снова попал в сферу интересов клуба из MLS.

Еще зимой появлялась информация о возможном переезде Буяльского в США, которую впоследствии подтвердил и президент «Динамо» Игорь Суркис. Однако теперь, по данным источника, интерес к игроку проявляет уже другой американский клуб.

При наличии официального предложения «Динамо» готово рассмотреть трансфер и отпустить своего капитана за океан.

32-летний Буяльский выступает за основную команду бело-синих с 2014 года. На его счету – 360 матчей, 80 забитых мячей и 64 результативные передачи. Уже несколько лет полузащитник выполняет обязанности капитана.

В апреле Виталий подписал новый контракт с клубом до лета 2027 года. В прошлом сезоне он провел 40 поединков во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 миллиона евро.