Капитан Динамо может продолжить карьеру за океаном. В MLS есть интерес
Виталий Буяльский может перейти в неназванный клуб
Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский снова попал в сферу интересов клуба из MLS.
Еще зимой появлялась информация о возможном переезде Буяльского в США, которую впоследствии подтвердил и президент «Динамо» Игорь Суркис. Однако теперь, по данным источника, интерес к игроку проявляет уже другой американский клуб.
При наличии официального предложения «Динамо» готово рассмотреть трансфер и отпустить своего капитана за океан.
32-летний Буяльский выступает за основную команду бело-синих с 2014 года. На его счету – 360 матчей, 80 забитых мячей и 64 результативные передачи. Уже несколько лет полузащитник выполняет обязанности капитана.
В апреле Виталий подписал новый контракт с клубом до лета 2027 года. В прошлом сезоне он провел 40 поединков во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 миллиона евро.
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