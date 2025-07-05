Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо

Лидер киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал, как они с Андреем Ярмоленко решили, кто будет капитаном клуба:

– Для меня честь быть капитаном «Динамо», но, наверное, если я скажу, что я много разговариваю в раздевалке или перед игрой – это будет неправда.

– С кем-то или сам с собой?

– Нет, с ребятами (смеется – прим.). Сам с собой я достаточно разговариваю. Больше, наверное, разговаривает Андрей Ярмоленко, а я, можно сказать, поддерживаю его слова и где-то подсказываю больше молодым футболистам.

Когда пришел Андрей Ярмоленко, у нас был разговор, кто будет капитаном. Он сказал, чтобы я был – и мне это было приятно.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.