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  4. Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 21:22 |
3162
0

Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо

Виталий Буяльский рассказал, что вингер также претендовал на капитанскую повязку

05 июля 2025, 21:22 |
3162
0
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Лидер киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал, как они с Андреем Ярмоленко решили, кто будет капитаном клуба:

– Для меня честь быть капитаном «Динамо», но, наверное, если я скажу, что я много разговариваю в раздевалке или перед игрой – это будет неправда.

– С кем-то или сам с собой?

– Нет, с ребятами (смеется – прим.). Сам с собой я достаточно разговариваю. Больше, наверное, разговаривает Андрей Ярмоленко, а я, можно сказать, поддерживаю его слова и где-то подсказываю больше молодым футболистам.

Когда пришел Андрей Ярмоленко, у нас был разговор, кто будет капитаном. Он сказал, чтобы я был – и мне это было приятно.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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