Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Клуб хотят покинуть Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко
Действующий чемпион Украинской Премьер-лиги «Динамо» может потерять ряд лидеров команды.
По информации портала ТаТоТаке, четыре игрока сборной Украины имеют большое желание покинуть клуб и переехать в европейские чемпионаты. Речь идет о Денисе Попове, Николае Шапаренко, Владиславе Ванате и Владимире Бражко.
Киевляне готовы согласиться на трансферы своих лидеров только при условии, что за них будут предложены достойные финансовые предложения.
Один из вышеуказанной четверки одной ногой в новом клубе. Владислав Ванат завершает трансфер в каталонскую «Жирону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца
Игрок благодарен команде и президенту клуба
Разве что в шахтере сложно 4 украинцев наскрести