Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо

Действующий чемпион Украинской Премьер-лиги «Динамо» может потерять ряд лидеров команды.

По информации портала ТаТоТаке, четыре игрока сборной Украины имеют большое желание покинуть клуб и переехать в европейские чемпионаты. Речь идет о Денисе Попове, Николае Шапаренко, Владиславе Ванате и Владимире Бражко.

Киевляне готовы согласиться на трансферы своих лидеров только при условии, что за них будут предложены достойные финансовые предложения.

Один из вышеуказанной четверки одной ногой в новом клубе. Владислав Ванат завершает трансфер в каталонскую «Жирону».