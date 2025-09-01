Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 сентября 2025, 07:45 | Обновлено 01 сентября 2025, 09:05
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо

Клуб хотят покинуть Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко

Действующий чемпион Украинской Премьер-лиги «Динамо» может потерять ряд лидеров команды.

По информации портала ТаТоТаке, четыре игрока сборной Украины имеют большое желание покинуть клуб и переехать в европейские чемпионаты. Речь идет о Денисе Попове, Николае Шапаренко, Владиславе Ванате и Владимире Бражко.

Киевляне готовы согласиться на трансферы своих лидеров только при условии, что за них будут предложены достойные финансовые предложения.

Один из вышеуказанной четверки одной ногой в новом клубе. Владислав Ванат завершает трансфер в каталонскую «Жирону».

sania
З таким самим успіхом можна написати, що всі гравці Шахтаря хочуть залишити Шахтар..
Ответить
+13
Показать Скрыть 8 ответов
Chemp83
Цікаво комусь потрібен шапаренко ?
Ответить
+10
Maks23
Биловар только хочет остаться..
Ответить
+9
Milan1990
Продаж цих "майстрів" буде тільки на користь Динамо! Якби щей Шовковського кудись продали, з Ярмоленком як безкоштовний бонус. Он що Волошин вчора витворяв. А його на лавці маринують, бо треба випускати легенду.
Ответить
+6
Falko
І тут Співаковський прокинувся. Ванат сидить на трибуні в Каталонії, Бражка ледь не продали взимку, Шапаренко хотів піти ще минулого літа, якщо не раніше, про Попова теж нещодавно було. Міша, ти би ще Бущана згадав.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Ros
Татуйовані пантові мажори з зірочкою в мозгах
Ответить
+5
antt
Ванат що вже не переїхав? Не залишив.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Можно написать такую статью про любой клуб УПЛ
 
Разве что в шахтере сложно 4 украинцев наскрести 
Ответить
+4
ViAn
Я думаю, що в умовах війни абсолютно всі футболісти Динамо, шахти, Полісся, Карпат і інших клубів, абсолютно всіх, хотіли би грати в інших чемпіонатах. І якщо будуть платити стільки ж, то хочу у чемпіонаті Молдови чи Мальти грали б.
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
ZANREGENT
Шапаренко давно продавать надо, по Бражко от Вулвз было зимой предложение,Ванат уже в Жироне а Попов... Ну если его кто то возьмёт то я не против. Но им всем нужна адекватная замена
Ответить
+3
mig3131
Та й без війни всі футболісти  хотіли б грати в більш сильних чемпіонатах, жити в достатку та стабільності. Це відноситься до всіх людей які дійсно працюють.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Bohdan Holikov
Усі четверо в один день? Ой, лихо))
Ответить
+1
jugulator
Не хочуть більше бути Пафосниками.
Ответить
+1
vak
А кто же РОДИНУ будет защищать у троих и возраст уже подошел. Точно  Крысы, пи-----сы. 
Ответить
0
Mort
Пора з цим шапіто закінчувати якщо хочемо залишитись українцями, в не холуями підарасів. Треба переводити країну на військові рейки, а критично важливими залишити те що дійсно критично важливе, всі інші займаються обслуговуванням армії, захистом України, виробленням продукції необхідної для війська і тд. І це повинно торкатися усіх, і спортсменів, артистів і інших "развлекателей" всіх рівнів також. Чи ніхто не баче що за ситуація в країні і куди нас це скоро приведе?
Ответить
0
Bohum
Ваната купили,а кому потрібна ця ходяча непотріб це питання? 
Ответить
0
Bulba_sumkin
Я думаю что после Пафоса и Маккаби эти буратины вообще из футбола должны уйти🥱
Ответить
0
MaximusOne
Всіх крім Бражка можна відпускати, так як вони нулячі, і їх легко замінити.
Ответить
0
Don't push the horses
Криси тікають з потопаючого корабля. Не дивно))
Ответить
-1
FunnyCat_____
Немытые что в  час ночи, что в 8утра ветки Чемпиона охраняют!
Ответить
-3
