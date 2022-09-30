Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига – достаточно динамичный с точки зрения кадровой составляющей футбольный чемпионат Европы. В отечественной лиге немногим футболистам удается сохранить преданность одной команде в течение продолжительного периода. Например, если английская Премьер-лига в настоящий момент может похвастаться сразу 58 игроками, которые находятся в одной команде в течение 6 лет и более, то аналогичный показатель в УПЛ соответствует куда более скромной цифре 13…

Но сегодня мы предлагаем сфокусировать внимание на главных «динозаврах» отечественной лиги – пятерке тех, кто остается преданным одной и той же команде в рамках УПЛ на протяжении максимального периода времени….

4-5. Сергей Кривцов – 12 лет и 2 месяца

Гражданство: Украина

Возраст: 31 год

Команда: «Шахтер»

Матчей в УПЛ: 193

Сергей Кривцов родился и вырос в Запорожье, где и начинал свой путь в большой футбол. Азы игры он начал постигать в академии местного «Металлурга», где 3 мая 2008 года в поединке против «Черноморца» и дебютировал в украинской Премьер-лиге. На тот момент центрбеку едва-едва исполнилось 17 лет, но тогдашний наставник «Металлурга» Анатолий Чанцев бросил юного таланта в бой, причем в стартовом составе, так как игру в Одессе из-за перебора желтых карточек был вынужден пропустить более опытный Дмитрий Невмывака.

Основным игроком «Металлурга» Кривцову удалось стать в сезоне-2009/10, когда на его счету оказалось 23 матча в рамках Премьер-лиги. Молодой возраст и стремительный прогресс центрбека привлекли внимание «Шахтера», куда Сергей и перебрался летом 2010 года, подписав контракт на 5 лет. На тот момент Мирча Луческу рассматривал Кривцова исключительно как отдаленную перспективу, так как в составе у него было немало очень качественных центральных защитников – Александр Кучер, Николай Ищенко, Александр Чижов, прогрессирующий не по дням, а по часам воспитанник академии «горняков» Ярослав Ракицкий, а также только вернувшийся из «Барселоны» прежний лидер оборонительных построений команды Дмитрий Чигринский.

Неудивительно, что на протяжении нескольких лет Кривцов оставался игроком глубокого резерва. Ходили даже слухи о его возможной аренде в другую команду, но каким-то образом Сергею удавалось всегда оставаться в «Шахтере» и бороться за право выхода на поле именно в стане «горняков». С сезона-2012/13 Кривцов стал куда чаще играть за дончан, а после ухода Мирчи Луческу в его карьере была определенная турбулентность, вызванная в том числе и парой достаточно серьезных повреждений.

Как бы там ни было, но Кривцов остается игроком «Шахтера» уже на протяжении более 11 лет. Его нынешний контракт с «горняками» истекает летом 2023 года, когда защитнику будет лишь 32. Для центрбеков этот возраст – практически пик карьеры, а потому при благоприятной ситуации почти не возникает сомнений, что «Шахтер» и сам Кривцов посчитают целесообразным пролонгировать сотрудничество еще как минимум на пару-тройку лет, что позволит Сергею еще больше утвердиться в когорте наиболее преданных одной команде футболистов лиги.

ФК Шахтер

4-5. Тарас Степаненко – 12 лет и 2 месяца

Гражданство: Украина

Возраст: 33 года

Команда: «Шахтер»

Матчей в УПЛ: 319

Уроженец Великой Новоселки Донецкой области Тарас Степаненко первые шаги в футболе делал в юношеской школе запорожского «Торпедо». В 16-летнем возрасте опорный хавбек перебрался в тамошний «Металлург», где вскоре и случился его профессиональный дебют в УПЛ. Интересно, что 17-летнего Степаненко тогдашний коуч «металлургов» Сергей Ященко выпустил в стартовом составе на гостевой поединок против «Динамо», в котором «Металлург» уступил со счетом 1:3. В дебютном для себя сезоне на элитарном уровне украинского футбола Степаненко провел 12 матчей, после чего у него возникли варианты с переходом в «Динамо» или «Шахтер», но из-за травмы трансфер тогда не состоялся. Примечательно, что по словам самого Тараса, тогда он свой выбор остановил на переезде в киевский гранд…

За последующие три года Степаненко прочно утвердился в качестве ключевого футболиста «Металлурга», и летом 2010-го в его карьере вновь возникла дилемма – трансферную борьбу за опорника возобновили «Динамо» и «Шахтер». Однако на этот раз Тарас предпочел переехать в Донецк, где буквально сразу же начал получать от Мирчи Луческу место в первой команде. В отличие от своего коллеги по «Металлургу» Сергея Кривцова, Степаненко удалось значительно скорее адаптироваться к игре «Шахтера», хотя на первых порах в конкурентах у него были также игроки невероятно высокого по меркам УПЛ уровня – бразилец Фернандиньо и чех Томаш Хюбшман. Но первый в сентябре 2010 года в матче против «Оболони» получил перелом ноги, из-за чего надолго угодил в лазарет, дав возможность почаще появляться на поле Степаненко.

Очень скоро Степаненко превратился в безоговорочного лидера опорной зоны «горняков», став важным футболистом и для национальной команды, в рядах которой он сыграл в двух финальных частях чемпионата Европы – в 2016 и 2020 годах. Интересно, что в «Шахтере» при смене тренера Тараса часто «списывали» со счетов. Сперва опытного хавбека откровенно недооценил Паулу Фонсека, а затем похожим мышлением отличился Роберто Де Дзерби. Но португальцу, как и итальянцу, Степаненко доказал, что является лидером коллектива и во многом от его работы зависит успех в центре поля, где нужно не только успешно контролировать мяч, но и уметь отбирать его, когда возникает такая необходимость.

В начале 2018 года Тарас Степаненко был достаточно близок к тому, чтобы покинуть «Шахтер». Предметный интерес к опорнику, подкрепленный предложением в 9 миллионов евро, проявлял клуб АПЛ «Кристал Пэлас», но завершить сделку не позволили факторы, связанные с агентом игрока. После того Степаненко в интервью несколько раз заявлял о сохраняющейся мечте поиграть в Англии, но в свои 33 года Тарас наверняка остается реалистом – его контракт с «горняками» действует еще полтора сезона, после чего он уже вряд ли будет востребован на топ-уровне в Европе.

3. Денис Гармаш – 13 лет и 2 месяца

Гражданство: Украина

Возраст: 32 года

Команда: «Динамо»

Матчей в УПЛ: 217

ФК Динамо

История футбольной карьеры Дениса Гармаша достаточно необычна тем, что уроженец Луганской области в итоге оказался не в составе «Зари», «Шахтера» или хотя бы весьма успешного в те времена донецкого «Металлурга», а в киевском «Динамо». Хотя начинал играть в футбол Денис в Луганске, после чего на детско-юношеском уровне недолгое время даже выступал за донецкий «Олимпик». Но в 2006 году Гармаш перебрался в столицу, куда его пригласил Александр Петраков, работавший на то время в РВУФК (ныне – Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного). Уже через год Дениса заприметили представители «Динамо», куда хавбек и перебрался, но поначалу выступал за «Динамо-3» и «Динамо-2».

Официальный дебют Гармаша в УПЛ состоялся 31 августа 2009 года, когда Валерий Газзаев выпустил молодого хавбека в стартовом составе на домашний матч против донецкого «Металлурга». К перерыву счет был 2:1 в пользу столичной команды, причем молодой дебютант отличился ассистом на Андрея Ярмоленко, но на второй тайм вместо Гармаша на поле вышел Андрей Шевченко, забивший с пенальти в добавленное к матчу время и установивший окончательный счет игры – 3:1.

С сезона-2010/11 Гармаш начал активно привлекаться к матчам первой команды, став одним из действительно важных исполнителей в ее рядах. Помимо нестандартных действий на поле в игровых эпизодах Денис уже тогда отличался явной несдержанностью, за что только в УПЛ-2011/12 и 2016/17 «насобирал» по 8 желтых карточек… Оставаться значимым и востребованным Гармашу удавалось при разных наставниках «Динамо», но в начале 2020-го, когда на тренерский мостик команды вернулся Алексей Михайличенко, Денис был вынужден на правах аренды отправиться в «Ризеспор». Правда, скитания по Турции для хавбека оказались недолгими, как и пребывание Михайличенко в должности коуча «Динамо»…

Ныне Гармашу 32 года, и он является одним из наиболее опытных игроков столичной команды. Контракт Дениса с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2024/25, когда хавбеку будет уже 35. Очевидно, что если все будет идти своим чередом, то в стане «бело-синих» Гармаш и завершит профессиональную карьеру…

2. Владимир Чеснаков – 15 лет и 2 месяца

Гражданство: Украина

Возраст: 34 года

Команда: «Ворскла»

Матчей в УПЛ: 333

ФК Ворскла

Владимир Чеснаков родился и вырос в Полтавской области, где с 18 лет является игроком флагмана футбола региона – «Ворсклы». В украинской Премьер-лиге защитнику удалось дебютировать 19 октября 2007 года, когда Анатолий Момот доверил молодому футболисту место в основе на гостевой матч против донецкого «Металлурга» (0:0). Правда, в том чемпионате Владимиру удалось сыграть всего 2 поединка, а твердым футболистом основы полтавчан он стал уже начиная с сезона-2009/10.

Собственно, с тех пор Чеснаков остается в «Ворскле», хотя по качеству футбола на пике карьеры вполне соответствовал требованиям, предъявляемым и на более высоком уровне. Однако на обязательной смене команды Владимир никогда не настаивал, а руководителям «Ворсклы» удается находить аргументы и условия, заставляющие центрбека не искать добра от добра.

В 2009 году Чеснаков вместе с «Ворсклой» добыл главный в современной истории клуба трофей – Кубок Украины, одолев в финале «Шахтер», который за несколько дней до этого сумел в Стамбуле выиграть Кубок УЕФА. Однако главным разочарованием в карьере Чеснакова остается отсутствие матчей в рядах национальной сборной. Сыграв в свое время 25 поединков за «молодежку», Владимир так ни разу и не вышел в футболке главной команды страны, что ярко иллюстрирует отношение наставников нашей сборной к командам «второго эшелона» внутреннего чемпионата…

В настоящий момент 34-летний Чеснаков имеет на руках контракт с «Ворсклой» до конца сезона. В последнее время Владимир, являющийся к тому же капитаном коллектива, регулярно продлевает сотрудничество с полтавчанами именно на краткосрочной основе, потому что этот вариант видится наиболее подходящим и для игрока, и для руководителей клуба. Безусловно, ныне Чеснаков – это живая легенда «Ворсклы», которая, к тому же, является и примером для более молодых исполнителей, что сохранять преданность команде можно не только в «Динамо» или «Шахтере», где очень хорошие финансовые условия, но и в коллективах, решающих менее амбициозные задачи.

1. Андрей Пятов – 15 лет и 8 месяцев

Гражданство: Украина

Возраст: 38 лет

Команда: «Шахтер»

Матчей в УПЛ: 342

ФК Шахтер

Один из лучших вратарей в истории украинского футбола Андрей Пятов начинал играть в футбол в детско-юношеской команде «Зирки» из Кропивницкого. Вскоре судьба занесла юного стража ворот в «Ворсклу», где он поначалу в течение нескольких лет выступал за дубль, а в концовке сезона-2002/03 дебютировал в элитарном дивизионе украинского футбола в домашнем поединке против «Мариуполя» (1:1), который тогда еще носил свое прежнее название, впоследствии подвергшееся декоммунизации.

Игроком основы полтавчан Пятову удалось стать по ходу сезона-2005/06, а уже в январе 2007-го кипер был продан в «Шахтер» за 1 миллион евро с условием, что остаток чемпионата доиграет за «Ворсклу». В донецкой команде Андрею поначалу пришлось конкурировать с талантливым, но нестабильным Богданом Шустом, а также опытными Дмитрием Шутковым и Юрием Виртом. Вскоре перечень конкурентов у Пятова в «Шахтере» изменился, а вот место в основе оставалось исключительно за Андреем.

Единственным, кто смог хоть как-то прервать «гегемонию» Пятова в «Шахтере» оказался Александр Рыбка, блестяще показавший себя в начале сезона-2011/12, но доиграть его в стане «горняков» воспитанник академии «Динамо» не смог из-за выявленного в его организме запрещенного медицинского препарата – фуросемида. Впоследствии Пятову удалось отвоевать место в основе «Шахтера», и длительное время оставаться № 1 в донецкой команде, пока его оттуда не вытеснил молодой «продукт» академии клуба Анатолий Трубин.

В нынешнем сезоне 38-летний Пятов пока не провел ни одного официального матча за «Шахтер», но контракт с клубом у ветерана действует до следующего лета. Примечательно, что Андрей наряду с уже упоминавшимися Тарасом Степаненко и Сергеем Кривцовым, а также Андреем Тотовицким, является одним из четырех футболистов нынешнего состава «Шахтера», которые имеют опыт выступлений на поле «Донбасс Арены»…