Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги

Кто-то, очевидно, поспорит с подобным тезисом, но большинство поклонников европейского футбола, наверняка, согласится с тем, что английская Премьер-лига на текущий момент является сильнейшим национальным чемпионатом на континенте. Большие деньги и невероятная популярность, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, делают это соревнование очень привлекательным для всех, начиная от инвесторов и заканчивая, конечно же, футболистами.

Нередко в интервью топовых игроков можно прочитать о мечте однажды поиграть в команде из АПЛ. Далеко не всем предоставляется такой шанс, но среди счастливчиков есть и те, кто схватился за возможность двумя руками и не собирается ее упускать.

Сегодня выделим пятерку футболистов, которые дольше остальных сохраняют лояльность своим командам в английской Премьер-лиге. Кажется, у них никогда не возникало соблазна покидать свои коллективы и лигу…

4-5. Джордан Хендерсон – 11 лет и 2 месяца

Гражданство: Англия

Возраст: 32 года

Команда: «Ливерпуль»

Матчей в АПЛ: 401

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Сандерленда» Джордан Хендерсон в АПЛ дебютировал в рядах родной команды. Произошло это 1 ноября 2008 года, когда молодой на тот момент полузащитник вышел на замену в гостевом поединке «черных котов» против «Челси». Та игра подопечным Роя Кина давалась крайне непросто, ведь к концовке первого тайма гости уступали со счетом 0:3. На вторую 45-минутку ирландский наставник решил бросить в бой молодого Хендерсона, но тот не помог «Сандерленду» переломить ситуацию – гости пропустили еще дважды, и дебют Джордана в элитарном дивизионе оказался невероятно грустным…

Впрочем, уже через два с половиной года Хендерсон, сумевший до этого закрепиться в основе «черных котов», за 16,2 миллионов фунтов перебрался в «Ливерпуль», где его пожелал видеть лично легендарный сэр Кенни Далглиш, руководивший тогда первой командой «красных». Собственно, с тех пор Джордан и выступает на «Энфилде», сумев с годами дорасти до статуса капитана команды.

Всего к настоящему моменту на счету Хендерсона 401 матч в АПЛ, из которых 330 – в футболке «красных». Выиграть турнир Джордану посчастливилось пока всего лишь один раз – по итогам сезона-2019/20 «Ливерпуль» оказался сильнее всех своих оппонентов, прервав затянувшуюся на несколько десятилетий клубную серию без национального «золота».

В августе минувшего года Хендерсон и «Ливерпуль» продлили договор о сотрудничестве, по условиям которого хавбек будет выступать за «красных» как минимум до лета 2025 года. На тот момент Джордану будет уже 35 лет.

4-5. Давид де Хеа – 11 лет и 2 месяца

Гражданство: Испания

Возраст: 31 год

Команда: «Манчестер Юнайтед»

Матчей в АПЛ: 383

Getty Images/Global Images Ukraine

Давид де Хеа родился и вырос в Мадриде, где в академии местного «Атлетико» и дорос до возможности дебютировать на профессиональном уровне за главную команду «матрасников». Очень быстро голкиперу удалось доказать свой высочайший уровень игры, что привлекло к Давиду внимание со стороны топовых клубов всего континента. Наиболее настойчивым и предметным в переговорном процессе оказался «Манчестер Юнайтед». На то время «красных дьяволов» еще возглавлял легендарный шотландец Алекс Фергюсон, а потому неудивительно, что де Хеа отбросил ряд других вариантов и переехал на «Олд Траффорд».

В июле 2011 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Атлетико» за де Хеа 22,5 миллиона фунтов – солидные деньги на то время для вратарского рынка. 14 августа Давид дебютировал в АПЛ в возрасте 20 лет и 9 месяцев. Отыграть на ноль против «Эвертона» испанскому киперу не удалось, но его команда в той встрече все-таки оказалась сильнее оппонента – 2:1.

Стать чемпионом АПЛ де Хеа в составе «Юнайтед» посчастливилось на второй год пребывания на Туманном Альбионе. Увы для фанов «красных дьяволов», но 2013 год стал последним для Алекса Фергюсона на должности менеджера. После этого шотландец принял решение отойти от дел и сосредоточиться на функционерской и представительской деятельности. С тех пор «Манчестер Юнайтед» ни разу не покорялось национальное «золото», хотя команду тренировали весьма достойные специалисты, как Дэвид Мойес, Райан Гиггз, Уле Гуннар Сульшер, Ральф Рангник, не говоря уже о куда более именитых и титулованных Луи ван Гале и Жозе Моуриньо.

Всего на счету де Хеа к настоящему моменту 383 матча в АПЛ. Все из них он провел во вратарском свитере «Манчестер Юнайтед», с которым, несмотря на слухи, в сентябре 2019-го подписал новый договор на четыре сезона с опцией пролонгации еще на год.

3. Гарри Кейн – 11 лет и 8 месяцев

Гражданство: Англия

Возраст: 29 лет

Команда: «Тоттенхэм»

Матчей в АПЛ: 289

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще в 2004 году, в 11-летнем возрасте, Гарри Кейн оказался в академии «Тоттенхэме», откуда со временем добрался до первой команды. Первый профессиональный контракт со «шпорами» форвард заключил в начале 2011 года, после чего на правах аренды поиграл за менее статусные «Лейтон Ориент» и «Миллуолл». Дебютировать за «Тоттенхэм» Кейну удалось в августе 2011 года, когда Гарри Реднапп выпустил 18-летнего нападающего в стартовом составе на матч второго раунда квалификации Лиги Европы против шотландского «Хартса». Домашняя для «шпор» игра завершилась нулевой ничьей, а Кейн отличился тем, что на 30-й минуте не реализовал пенальти…

В АПЛ дебютировать за «Тоттенхэм» Кейну удалось уже через год, в августе 2012-го. Португалец Андре Виллаш-Боаш, который тогда возглавлял «шпор», не рискнул выпустить молодого форварда в основе, а бросил того в бой на последние 5 минут. К тому моменту «Тоттенхэм» в гостях проигрывал «Ньюкаслу» (1:2), и предотвратить поражение своей команды Гарри никак не сумел.

Основным игроком «Тоттенхэма» Кейну удалось стать уже в сезоне-2014/15. Тогда он провел 34 матча за лондонцев в АПЛ, в которых показал отличную результативность – 21 гол. С тех пор Гарри является одним из лучших голеадоров Премьер-лиги, не уставая подтверждать этот статус в каждом сезоне. По этой причине вокруг персоны Кейна часто витают различные трансферные слухи. Например, Гарри уже не первый год сватают в «Манчестер Сити», но пока «Тоттенхэму» удается удерживать своего ключевого бомбардира в своих рядах, хотя говорить о победе в АПЛ с родной командой форварду вряд ли приходится…

К слову, нынешний контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июля 2024 года, поэтому вполне можно допустить, что как минимум еще один сезон «шпоры» будут пытаться делать ставку на своего топ-форварда, а уж затем, если тот наотрез откажется подписывать новое соглашение, решаться подыскивать наиболее выгодный вариант с продажей.

2. Льюис Данк – 12 лет и 2 месяца

Гражданство: Англия

Возраст: 30 лет

Команда: «Брайтон»

Матчей в АПЛ: 178

Getty Images/Global Images Ukraine

На профессиональном уровне Льюис Данк начинал играть в родном для него «Брайтоне», хотя до этого успел побывать в академии «Уимблдона». Дебютировать за «чаек» центральному защитнику удалось в концовке сезона-2009/10, когда «Брайтон» под руководством уругвайца Густаво Пойета выступал в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе профессионального английского футбола.

В сезоне-2010/11 «Брайтон» выиграл Лигу 1, повысившись в классе до Чемпионшипа, после чего Льюису Данку наконец удалось стать основным футболистом для родной команды. Что правда, лишь на сезон, так как потом последовала краткосрочная аренда в «Бристоль Сити» и полирование «банки» в стане «чаек». Вернуть себе статус ключевого игрока первой команды Данку удалось лишь в сезоне-2014/15, а через два года «чайки» впервые в своей истории сумели пробиться в АПЛ, где с тех пор и выступают.

Все это время Данк, доросший до статуса капитана команды, является ключевой фигурой для «Брайтона». В АПЛ он уже отыграл 178 матчей – все в футболке «чаек». Более того, в ноябре 2018 года главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал Льюису возможность дебютировать в национальной команде – центрбек провел 90 минут в товарищеском матче против США, который англичане легко выиграли (3:0).

В августе 2020 года Данк подписал с «Брайтоном» новый трудовой договор сроком на пять лет. Когда контракт завершится, Льюису будет 33 года – возраст, который позволит ему провести еще как минимум два-три сезона в элитарной английской лиге, если, конечно, «чайки» будут сохранять способность отстаивать свое право на выступления на наивысшем уровне.

1. Шеймус Коулман – 13 лет и 8 месяцев

Гражданство: Ирландия

Возраст: 33 года

Команда: «Эвертон»

Матчей в АПЛ: 329

Getty Images/Global Images Ukraine

Шеймус Коулман родился и вырос в Ирландии, где в составе «Слайго Роверс» начинал делать первые шаги в профессиональном футболе. В начале 2009 года внимание на правого защитника обратили в «Эвертоне», который потратил всего-навсего 60 тысяч фунтов, чтобы заполучить талантливого исполнителя в свои ряды.

На то, чтобы пробиться в основу «ирисок» Коулману потребовалось полтора года. В этот период он играл за резервистов и недолго – на правах аренды в «Блэкпуле». Дебютировать в АПЛ Шеймусу удалось 25 октября 2009 года, когда Дэвид Мойес выпустил ирландца на замену на 80-й минуте вместо нидерландца Джона Хейтинги. Уже через год на счету Коулмана оказалось 34 матча в АПЛ, после чего он надолго забронировал за собой место в составе.

Наивысшее место, которое «Эвертон» занимал в АПЛ с Шеймусом Коулманом в составе, - пятое. Претендовать на что-то большее «ирискам» в виду бешенной конкуренции с куда более богатыми и именитыми командами было бы очень сложно, а потому в карьере ирландского бека к 33 годам нет никаких трофеев…

Ныне Коулман является капитаном «Эвертона» и одним из символов этой команды. В текущем сезоне ветеран начал проигрывать конкуренцию 20-летнему шотландцу Нейтану Паттерсону, а его контракт с «ирисками» истекает уже следующим летом. Будет ли после этого трудовое соглашение пролонгировано? Вопрос непростой, так как в середине октября Шеймус отпразднует 34 день рождения, что для фулбека уже не так и мало, особенно при той интенсивности футбола, которая есть в современной АПЛ.