Винисиус разозлился на Хаби Алонсо в матче Лиги чемпионов против Кайрата

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов, в котором встретились «Кайрат» из Казахстана и мадридский «Реал». Испанский клуб разгромил соперника со счетом 5:0.

В этом противостоянии в стартовом составе «сливочных» вышел бразильский вингер Винисиус Жуниор, который сыграл 70 минут, после чего отправился на скамейку запасных.

По информации изданий AS и Footmercato, 25-летний футболист был крайне недоволен решением главного тренера Хаби Алонсо – бразилец разозлился, что тренер не позволил ему доиграть матч до финального свистка.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 11 матчей, однако только в двух случаях провел на поле 90 минут. Наставник королевского клуба ранее заявил, что в его команде нет неприкосновенных игроков и в атаке игровое время будет разделено между Винисиусом и его одноклубником Родриго.

«Реал» набрал шесть баллов после двух туров и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Хаби Алонсо сыграют в чемпионате Испании против «Вильярреала» (4 октября).