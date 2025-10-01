Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Винисиус разозлился на Хаби Алонсо в матче Лиги чемпионов против Кайрата
Лига чемпионов
Винисиус разозлился на Хаби Алонсо в матче Лиги чемпионов против Кайрата

Бразильский вингер планировал сыграть 90 минут, но пришлось отправится на скамейку запасных

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов, в котором встретились «Кайрат» из Казахстана и мадридский «Реал». Испанский клуб разгромил соперника со счетом 5:0.

В этом противостоянии в стартовом составе «сливочных» вышел бразильский вингер Винисиус Жуниор, который сыграл 70 минут, после чего отправился на скамейку запасных.

По информации изданий AS и Footmercato, 25-летний футболист был крайне недоволен решением главного тренера Хаби Алонсо – бразилец разозлился, что тренер не позволил ему доиграть матч до финального свистка.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 11 матчей, однако только в двух случаях провел на поле 90 минут. Наставник королевского клуба ранее заявил, что в его команде нет неприкосновенных игроков и в атаке игровое время будет разделено между Винисиусом и его одноклубником Родриго.

«Реал» набрал шесть баллов после двух туров и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Хаби Алонсо сыграют в чемпионате Испании против «Вильярреала» (4 октября).

Нико КОВАЧ: «Мы должны быть командой, которая будет диктовать игру»
Мареска пояснил победу Челси над Бенфикой в ЛЧ: «Нам это было нужно»
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов Кайрат Алматы Реал Мадрид Винисиус Жуниор Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: Footmercato
