  4. Эксперт назвал двух игроков молодежки, являющихся будущим сборной Украины
Чемпионат мира
01 октября 2025, 23:24 |
Олег Федорчук выделил Геннадия Синчука и Кирилла Дигтяря

Олег Федорчук

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук назвал двух футболистов сборной Украины U-20, которые являются будущим национальной команды.

– В ближайшие полгода-год мы можем увидеть Синчука в национальной сборной Украины?

– Я не вижу в этом проблем. Если он не получит тяжелых травм, то у него очень хорошие перспективы. Синчук сейчас выглядит не хуже Коноплянки, Ярмоленко или Цыганкова в их годы. Где-то Синчук даже похож на Цыганкова, оба игрока довольно легкие, быстрые, креативные. Также я бы отметил жесткость Синчука. Да, неприятно, что он получил желтую карточку в конце матча с Панамой и не сыграет против Парагвая. Однако есть здесь и положительный момент. Обычно техничные футболисты не очень любят вступать в физические контакты, а он этого не боится. Синчук готов к контактному футболу – это плюс.

– Кроме Синчука, кто вам понравился в составе нашей сборной против панамцев?

– Отмечу Дигтяря, который заменил Вернаттуса. Кирилл – это очень большой талант. Он уже два года играет во взрослый футбол, а ему всего 17! Он уже успел пройти практически через все сборные. Если Дигтярь избежит серьезных травм, то его будущее точно будет связано с национальной сборной Украины.

Геннадий Синчук Кирилл Дигтярь Олег Федорчук сборная Украины по футболу U-20 сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
