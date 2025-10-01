Коуч сборной Украины U-17: «Задача-минимум – выйти из группы»

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Сытник рассказал о готовности своих подопечных к первому отборочному раунду чемпионата Европы.

— Господин Александр, как вы оцените готовность своих подопечных к матчам первого отборочного раунда?

— У нас есть проблемы с составом. Они были еще перед предыдущим собранием, которое проходило в начале сентября в Хорватии. Сейчас из-за травм мы не сможем задействовать ряд ключевых исполнителей. Но мы верим в то, что футболисты, призванные заменить этих игроков, продемонстрируют все свои лучшие качества и помогут решить стоящие перед сборной задачи.

— До начала соревнований у вас есть три неполных тренировочных дня. На чем вы делаете акцент при подготовке команды к турниру?

— Некоторые исполнители 28 сентября проводили матчи за свои команды, а у других тура не было, поэтому важно привести коллектив к общему знаменателю по физической форме. Также мы обсудим с футболистами наши принципы игры, отрабатываемые на каждом сборе.

Отдельно я хочу выразить благодарность всем клубам, которые отпустили игроков, поскольку этот квалификационный раунд немного сместили по дате, и он не попадает в официальные даты ФИФА. Однако все, кого мы хотели видеть, прибыли в сборную.

— К команде уже не раз вызывался полузащитник «Барселоны» Артем Рыбак. Это может быть будущая звезда сборной Украины?

– Безусловно. Это достаточно интеллектуальный футболист. Возможно, пока ему не хватает физической силы, но он усердно работает над собой в этом направлении. В клубе его часто привлекают к матчам со старше по возрасту, а это о многом говорит. Для нас это один из ключевых исполнителей внутри поля. У нас была договоренность с «Барселоной», что он не приедет на прошлый сбор, а его отпустят на квалификационные поединки. Артем обладает всеми качествами, чтобы вырасти в сильнейшего игрока.

— Что скажете о соперниках?

– Понятно, что в нашей группе нельзя не выделить Италию. Более того, этот возраст у итальянцев богат талантами. Тем интереснее будет посмотреть на себя на фоне столь сильного оппонента. Италия – фаворит нашего квартета. Эстония – это крепкая команда, которая демонстрирует силовой футбол. Небольшое преимущество у этого противника есть потому, что он является хозяином соревнований, а это дополнительная мотивация — проявить себя перед своими болельщиками. С Черногорией сборная Украины встречалась на турнире в Румынии. Это силовая команда с высокими игроками в составе, исповедующая в определенной степени вертикальный футбол.

— Какая задача стоит перед сборной Украины?

– Задача-минимум – выйти из группы. А максимальное – выйти из группы с первого места, потому что в будущем это дает привилегии при жеребьевке.

Уже 1 октября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2010 года рождения) матчем против Черногории начнет свой путь в квалификации Евро-2026 (U-17). Также соперниками сине-желтых на этом этапе будут сборные Эстонии (хозяин соревнований) и Италии.