Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы.

Юношеской сборной Украины на первом этапе квалификации предстоят встречи со сборными Черногории (1 октября в 15:30 по Киеву), Эстонии (4 октября в 15:30 по Киеву) и Италии (7 октября в 15:30 по Киеву). Отборочный турнир примет Эстония.

Заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы:

Вратари: Александр Степанов («Шахтер» Донецк), Денис Столяренко («Легия», Польша), Дмитрий Пожар («Динамо» Киев).

Защитники: Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба — ЛНЗ Черкассы), Маркиян Панчишин («Карпаты» Львов), Денис Пламинский («Хайдук», Хорватия), Илья Яблонский («Спортинг», Португалия), Олег Пилипюк («Шахтер» Донецк).

Полузащитники: Станислав Шукалович («Шахтер» Донецк), Денис Гордеев, Александр Гоч, Олег Дзюринец (все — «Рух» Львов), Андрей Гамзик («Байер», Германия), Ярослав Кожушко («Славия», Чехия), Даниил Дячок, Ярослав Буравцов (оба — «Динамо» Киев), Артем Рыбак («Барселона», Испания).

Нападающие: Владимир Квиквиния («Динамо» Киев), Адам Гурам («Хайдук», Хорватия), Кирилл Сердюк («Штутгарт», Германия).

