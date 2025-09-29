Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
Сборная УКРАИНЫ
29 сентября 2025, 10:16 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:22
290
0

Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы

Украине предстоит сыграть с Эстонией, Черногорией и Италией

29 сентября 2025, 10:16 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:22
290
0
Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
УАФ

Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы.

Юношеской сборной Украины на первом этапе квалификации предстоят встречи со сборными Черногории (1 октября в 15:30 по Киеву), Эстонии (4 октября в 15:30 по Киеву) и Италии (7 октября в 15:30 по Киеву). Отборочный турнир примет Эстония.

Заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы:

Вратари: Александр Степанов («Шахтер» Донецк), Денис Столяренко («Легия», Польша), Дмитрий Пожар («Динамо» Киев).

Защитники: Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба — ЛНЗ Черкассы), Маркиян Панчишин («Карпаты» Львов), Денис Пламинский («Хайдук», Хорватия), Илья Яблонский («Спортинг», Португалия), Олег Пилипюк («Шахтер» Донецк).

Полузащитники: Станислав Шукалович («Шахтер» Донецк), Денис Гордеев, Александр Гоч, Олег Дзюринец (все — «Рух» Львов), Андрей Гамзик («Байер», Германия), Ярослав Кожушко («Славия», Чехия), Даниил Дячок, Ярослав Буравцов (оба — «Динамо» Киев), Артем Рыбак («Барселона», Испания).

Нападающие: Владимир Квиквиния («Динамо» Киев), Адам Гурам («Хайдук», Хорватия), Кирилл Сердюк («Штутгарт», Германия).

Ранее тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник подвел итоги прошедшего сбора своей команды.

По теме:
Динамо тепло поздравило Андрея Шевченко с днем ​​рождения
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Дембеле покинет Францию ​​и отправится в Катар. В чем причина?
сборная Эстонии по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 сборная Италии по футболу U-17 сборная Черногории по футболу U-17 заявка чемпионат Европы по футболу U-17 Дмитрий Пожар Олег Дзюринец Артем Рыбак Штутгарт Рух Львов Динамо Киев Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Хайдук Сплит Спортинг Лиссабон Байер Славия Прага Барселона
Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Бокс | 28 сентября 2025, 14:37 0
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов

На ринг выйдут Шакур Стивенсон, Теофимо Лопес, Алимханулы, Моррель и другие боксеры

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29 сентября 2025, 09:49 0
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча

Родри может стать игроком испанского гранда

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Футбол | 29.09.2025, 04:56
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Моуриньо принял сенсационное решение после прихода в Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 38
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем