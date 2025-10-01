Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
01 октября 2025, 09:20 |
Сыграет Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч с Барселоной

Витинья, Невеш и Руис восстановились после повреждений, четыре игрока травмированы

Сыграет Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 1 октября, состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и французский ПСЖ.

В этом противостоянии главный тренер парижского клуба Луис Энрике не сможет рассчитывать на четырех игроков – вингеры Усман Дембеле, Хвича Кварацхеия, Дезире Дуэ и защитник Маркиньос травмированы. Ожидается, что в атаке сыграют Бредли Барколя, Ли Кан Ин и 19-летний Сеннни Маюлю.

В центре поля с первых минут выйдут Уильян Пачо и защитник сборной Украины Илья Забарный. Большие проблемы наставник ПСЖ испытывает и в центре поля – Невеш, Витинья и Фабиан Руис восстановились после повреждений, однако медицинский штаб посоветовал тренеру не нагружать эту тройку и заменить их во второй половине игры, чтобы не подвергать здоровье опасности.

Из-за отсутствия Маркиньоса с капитанской повязкой на поле выйдет фланговый защитник Ашраф Хакими.

В первом туре Лиги чемпионов ПСЖ уверенно разгромил итальянскую «Аталанту» со счетом 4:0, «Барселона» одолела английский «Ньюкасл» – 2:1.

Ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов Барселона ПСЖ:

Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный Маркиньос Уильян Пачо Ашраф Хакими Брэдли Баркола Ли Кан Ин Усман Дембеле Хвича Кварацхелия Дезире Дуэ Жоау Невеш Витинья (ПСЖ) Фабиан Руис травма
Николай Титюк Источник: Le Parisien
