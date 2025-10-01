Сыграет Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч с Барселоной
Витинья, Невеш и Руис восстановились после повреждений, четыре игрока травмированы
В среду, 1 октября, состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и французский ПСЖ.
В этом противостоянии главный тренер парижского клуба Луис Энрике не сможет рассчитывать на четырех игроков – вингеры Усман Дембеле, Хвича Кварацхеия, Дезире Дуэ и защитник Маркиньос травмированы. Ожидается, что в атаке сыграют Бредли Барколя, Ли Кан Ин и 19-летний Сеннни Маюлю.
В центре поля с первых минут выйдут Уильян Пачо и защитник сборной Украины Илья Забарный. Большие проблемы наставник ПСЖ испытывает и в центре поля – Невеш, Витинья и Фабиан Руис восстановились после повреждений, однако медицинский штаб посоветовал тренеру не нагружать эту тройку и заменить их во второй половине игры, чтобы не подвергать здоровье опасности.
Из-за отсутствия Маркиньоса с капитанской повязкой на поле выйдет фланговый защитник Ашраф Хакими.
В первом туре Лиги чемпионов ПСЖ уверенно разгромил итальянскую «Аталанту» со счетом 4:0, «Барселона» одолела английский «Ньюкасл» – 2:1.
Ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ:
Встреча второго тура еврокубка в Испании начнется 1 октября в 22:00 по Киеву
