Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Знаете, я не люблю... Это решаю не я»
Итальянец заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч»
Бывший голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, ныне выступающий за английский Манчестер Сити, вспомнил церемонию вручения Золотого мяча, где ему достался трофей Льва Яшина
– Этот трофей Яшина вручают лучшему. вратарю сезона, и он ваш. Так что спросим прямо: вы сейчас лучший вратарь в мире?
– Знаете, я не люблю… Я всегда критичен к себе, всегда стараюсь совершенствоваться и отдавать максимум. Не мне говорить, кто самый лучший вратарь мира. Это решаю не я.
Но если жюри проголосовало за меня, значит, я сделал и передал что-то важное. Надеюсь выиграть еще другие индивидуальные награды. Благодарю всех, кто проголосовал за меня, я невероятно счастлив. Я всегда стараюсь идти по этому пути и совершенствоваться.
– Для вас трофей Яшина – это как «Золотой мяч»?
– Я тоже надеюсь выиграть «Золотой мяч»! Да, потому что это очень важный трофей, фантастический, самый престижный для вратаря. Так что я счастлив и горжусь тем, чего достиг. И надеюсь сделать еще лучше, отдать еще больше и, как уже говорил, продолжать так же и выигрывать еще. Будущее покажет.
В сезоне-2024/2025 Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз смог отыграть «на ноль». Летом игрок перебрался в Англию. Свое решение сменить чемпионат он объяснил тем, что перешел в невероятный клуб с выдающимися футболистами.
