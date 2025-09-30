Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Знаете, я не люблю... Это решаю не я»
30 сентября 2025, 15:37
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Знаете, я не люблю... Это решаю не я»

Итальянец заявил, что мечтает выиграть «Золотой мяч»

Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Знаете, я не люблю... Это решаю не я»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Бывший голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, ныне выступающий за английский Манчестер Сити, вспомнил церемонию вручения Золотого мяча, где ему достался трофей Льва Яшина

– Этот трофей Яшина вручают лучшему. вратарю сезона, и он ваш. Так что спросим прямо: вы сейчас лучший вратарь в мире?

– Знаете, я не люблю… Я всегда критичен к себе, всегда стараюсь совершенствоваться и отдавать максимум. Не мне говорить, кто самый лучший вратарь мира. Это решаю не я.

Но если жюри проголосовало за меня, значит, я сделал и передал что-то важное. Надеюсь выиграть еще другие индивидуальные награды. Благодарю всех, кто проголосовал за меня, я невероятно счастлив. Я всегда стараюсь идти по этому пути и совершенствоваться.

– Для вас трофей Яшина – это как «Золотой мяч»?

– Я тоже надеюсь выиграть «Золотой мяч»! Да, потому что это очень важный трофей, фантастический, самый престижный для вратаря. Так что я счастлив и горжусь тем, чего достиг. И надеюсь сделать еще лучше, отдать еще больше и, как уже говорил, продолжать так же и выигрывать еще. Будущее покажет.

В сезоне-2024/2025 Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз смог отыграть «на ноль». Летом игрок перебрался в Англию. Свое решение сменить чемпионат он объяснил тем, что перешел в невероятный клуб с выдающимися футболистами.

Олег Вахоцкий Источник: France Football
fifa2020
Може автор такі заголовки ще кращі будуть? Джанлуїджі ДОННАРУМА: «Знаєте, я... Це...»
