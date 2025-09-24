Известный вратарь объяснил свое неожиданное решение уйти из ПСЖ

Известный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему в прошлом трансферном окне сменил «ПСЖ» на «Манчестер Сити»:

– Мне было трудно уйти из клуба, там я пережил замечательные моменты, у меня были прекрасные партнеры по команде. Но дело в том, что я перешел в невероятный клуб с выдающимися игроками. Меня здесь приняли как своего, как члена семьи, это очень важно. Менять что-то в своей жизни – это всегда сложно. В «ПСЖ» замечательные игроки, тренер, руководство, я хотел остаться – но не сложилось.

Джанлуиджи Доннарумма на недавней церемонии Золотого мяча был признан лучшим вратарем 2025 года и получил приз Яшин трофи.