Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный вратарь объяснил свое неожиданное решение уйти из ПСЖ
Франция
24 сентября 2025, 19:05 |
865
0

Известный вратарь объяснил свое неожиданное решение уйти из ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма перешел летом в «Манчестер Сити»

24 сентября 2025, 19:05 |
865
0
Известный вратарь объяснил свое неожиданное решение уйти из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Известный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему в прошлом трансферном окне сменил «ПСЖ» на «Манчестер Сити»:

– Мне было трудно уйти из клуба, там я пережил замечательные моменты, у меня были прекрасные партнеры по команде. Но дело в том, что я перешел в невероятный клуб с выдающимися игроками. Меня здесь приняли как своего, как члена семьи, это очень важно. Менять что-то в своей жизни – это всегда сложно. В «ПСЖ» замечательные игроки, тренер, руководство, я хотел остаться – но не сложилось.

Джанлуиджи Доннарумма на недавней церемонии Золотого мяча был признан лучшим вратарем 2025 года и получил приз Яшин трофи.

По теме:
Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Дорогой новичок Ливерпуля порвал кресты и больше не сыграет в 2025 году
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник Источник: Reuters
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Футбол | 23 сентября 2025, 22:03 2
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча

Левый Берег уволил Андрея Гаврюшова

Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 24 сентября 2025, 18:23 1
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»

Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026

В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24.09.2025, 04:01
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
22.09.2025, 19:42 2
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 81
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем