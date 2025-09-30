Ген Joga Bonito в Мадриде, носорог в Манчестере. Радостные моменты уик-энда

Иногда кажется, что ФИФА занимается исключительно двумя вещами: пытается заработать и имитирует бурную деятельность. О желании наживы, пожалуй, даже не стоит лишний раз говорить (чего только стоят новые слухи об очередном расширении ЧМ), а вот видимость высокой занятости – тема относительно незаезженная. Годами федерация усложняла жизнь вратарям: с линии сходить до пробития пенальти нельзя, что-то говорить сопернику перед 11-метровым – тоже, долгое удержание круглого в руках – угловой на твои ворота, еще и от блокировки на стандартах у собственных ворот не защищен… Чем дальше, тем труднее быть кипером. И вот наконец всерьез говорят об обновлении в пользу вратарей: планируют отменить добивание после пенальти. Да, это «создай проблему и продай ее решение» от ФИФА, но все же: есть повод порадоваться. Наконец работа вратарей может стать проще. Хоть немного. Они этого заслуживают.

Но это решение еще не принято, поэтому за вратарей полноценно сможем порадоваться позже. Сейчас стоит концентрироваться на поводах для улыбки, которые предоставил топ-футбол в последнее время – в минувший уик-энд. Этот текст – о командах и личностях, достижения которых способны сделать немного теплее на сердце.

Анбитен

Getty Images/Global Images Ukraine

«Кристал Пэлас» не просто не проиграл, но и даже победил «Ливерпуль» (2:1), благодаря чему стал, во-первых, единственной командой сезона в Англии, которая еще имеет теоретические шансы на анбитен, и, во-вторых, лучшим клубом страны по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах. Речь идет уже о 18 матчах... Это относительно обычное достижение для лучших коллективов мира, но не для «орлов». Для них это настолько ново и ценно, что даже на официальной странице клуба в твиттере в описании висит «18 unbeaten», можете проверить. Даже уход Эзе ничего не испортил. Вот настолько круты в Лондоне селекция и Гласнер. Это все еще не топ-клуб, но движение в этом направлении продолжается. «Вилла» в свое время с Эмери также начинала всего лишь с вин-стрика...

Носорог для Юнайтед

У «Манчестера» все плохо. Ну, почти все. Есть одно светлое пятно – Шешко. Он забил впервые за клуб в эти выходные. Мяч не помог победить, а больше словенец особенно ничем и не запомнился, но как же забил! Третьим ударом в одном эпизоде. Это настырность носорога и игра до конца, исключительно на инстинктах. Никаких хватаний за голову после неудачи и «выключений». Зиркзее и Хойлунд такими не были. Нынешнего вклада Шешко все еще мало, но это уже прогресс: чувствуется, что «МЮ» получил потенциального бомбардира, а не очередного нападающего. Миллионы были потрачены не зря. А то, как именно футболист забивает... Пожалуй, Аморим не отказался бы, если бы тот даже просто вбегал с мячом в руках в ворота. Пусть бы только засчитывали.

Самый изысканный игрок Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine

И это не Мбаппе. Килиан гарантирует большое количество голов и результативных действий в целом, но главный носитель гена Joga Bonito в столице Испании – Альварес. Пока француз просто лучше всех выполняет свою работу (в очередной раз качественно открылся и пробил), аргентинец создает моменты и голы. В мид-уик забил дальним, в мадридском дерби (5:2) положил мяч в ворота прямым ударом со штрафного. А еще был лучшим и по ударам, и по пасам под удары в составе команды. Каждое его движение с мячом – легкое и техничное, несколько действий за матч – шедевральные, на уровне лучшего в мире. Матчи «Реала» включают ради «Реала», матчи «Атлетико» – ради Альвареса. Как будто очевидно: именно он должен повести за собой Аргентину на мундиале в 2026 году. Можно только порадоваться, что сборная после Месси получила достойного нового лидера.

Топ-тренер = топ-команда

Летом «Вильярреал» стал слабее. Как всегда на самом деле. В 2024 продал Серлота, уже в 2025 – Баэну и Барри. Достойных замен не подписал, поэтому должен был сдать… Но смотрим в таблицу прямо сейчас – и видим команду в топ-3 лучших. Только «Барселона» и «Реал» имеют больше очков, а ближайший конкурент за бронзу, мадридский «Атлетико», отстает аж на 4 пункта. В чем секрет? В Марселино. В прошлом сезоне тренер имел топ-атаку (№3 по голам в ЛЛ), поэтому побеждал благодаря ей. Теперь такой нет – и ставка идет на защиту. У него уже 3 игры на ноль в чемпионате при том, что за весь прошлый сезон набралось только 7. Пропущенных стало почти вдвое меньше. Это работа и гибкость тренера. «Вильярреал» угадал с наставником. Снова.

В Бундеслиге не одна команда

В последнее время часто вижу тейк о том, что Бундеслига неинтересна из-за того, что здесь команды похожи друг на друга. Видимо, авторы таких тезисов в последний раз смотрели матчи чемпионата Германии примерно никогда. Просто сейчас в топ-4 уживаются «Лейпциг» и «Айнтрахт», разница голов первого после 5 туров – 7:7, второго – 17:13. Даже сугубо по этим цифрам можно определить, что, видимо, не так уж и похожи. Просто сейчас без учета «Баварии» лучшая защита и по ожидаемым, и по фактическим пропущенным у «Боруссии» Д. В прошлом сезоне в еврокубки квалифицировались прагматичные «Майнц» и «Фрайбург», а еще – «Штутгарт», результативнее которого играли только «Бавария», «Боруссия» и «Хольштайн». Где сходство? В 2025 году все лучшие клубы страны имеют собственные лицо и стиль. Соседство «быков» и «орлов» – ультимативное доказательство. Приятно видеть Б1 такой разной.

Самый удачливый новичок

Не знаю, какие команды вы рассчитывали увидеть в подборке, но вряд ли «Лорьян». Но он здесь. И не просто так. Пока «Кремонезе» и «Эльче», новички Серии А и Ла Лиги, впечатляют на старте сезона беспроигрышными сериями и даже неплохим футболом, этот – уровнем везения. «Лорьян» набрал 7 очков, 6 из которых – в матчах, когда его соперники оставались в меньшинстве еще до перерыва. Не хочу принижать достижения команды, но в равных составах у нее пока не получается – факт. Поэтому не должно было получиться в форматах 11 на 11 ни против «Ренна», ни против «Монако». Вместо этого 3:0 и 3:1. И вот уже новичок в середине таблицы. Надолго ли? Не знаю. Заслужил ли он этого? Не уверен. Но искренне радуюсь за аутсайдера. Иногда таким командам для выживания не хватает только везения. У «Лорьяна» с этим все в норме.

Первый выигрыш

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Устал читать, что «футболисты сливают Эмери». Не сливают, просто в очередной раз попали в яму. Сколько уже раз это было! Возьмем только прошлый сезон: у команды было аж пару 5-матчевых серий без побед в АПЛ. И только по разнице голов уступила «Ньюкаслу» место в ЛЧ. Потому что у нее были не только неудачные стрики, но и одни из лучших в чемпионате. Тот же финальный, например, где команда набрала 24 из 30 возможных баллов. «Вилла» всегда играла рывками с Эмери. Это не норма для других клубов, но для нее – вполне. И вот наконец она закончила свою 5-матчевую серию без побед, одолев «Фулхэм» (3:1). Уоткинс, кстати, прервал свою – 7 матчевую без голов в АПЛ. И вдруг оказалось, что у «Виллы» столько же очков отставания от зоны ЛЧ, сколько и у «Ман Сити» от лидера лиги. Ничего не потеряно. «Львы» снова в игре.

Лучшая защита

«Арсенал» пропустил, но целесообразно еще раз похвалить его оборону. У команды 3 пропущенных в 6 турах чемпионата. От кого? От «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Ньюкасла», все названные – представители от Англии в ЛЧ. В очередной раз соперники «канониров» не создали почти ничего у их ворот из игры. В «Арсенале» на старте сезона регулярно вылетают основные футболисты, а он все равно эффективно обороняется, отталкиваясь от xG-показателей – лучший в лучшей лиге мира. Вопрос о том, чья защита самая сильная в Англии, не стоит. В мире? Возможно, также. Самое время поднять другой: а не лучшая ли это оборона в мировом футболе за последние годы? Лично я не могу назвать более надежной. Можно сколько угодно критиковать Артету за недостаточно классную атаку, но за оборону – ну вообще никак. Высший класс. Круто, что в 2025 году до сих пор появляются такие команды.

Гонке за титул быть

Getty Images/Global Images Ukraine

С чем я каждого из вас и поздравляю. Я все еще не очень верю в способность «Милана» навязать конкуренцию «Наполи» на дистанции, но я и в сам «Наполи» в борьбе с «Интером» не верил в прошлом сезоне – легко могу ошибаться. Поэтому пока пойдем строго по фактам. Во-первых, «Милан» уже выше «Наполи» в таблице. Во-вторых, календарь команды Аллегри – свободный от еврокубков. В-третьих, трио Фофана/Модрич/Рабьо в центре поля – как вариант, лучшее в Италии прямо сейчас. В-четвертых, «Милан» добивается результата без Леау. Португалец гарантирует 10+ голевых действий за сезон, если все пойдет хорошо – все 20+. С ним команда будет уметь в атаке больше, сможет прибавить. Достаточно ли этого, чтобы обойти «Наполи»? Не знаю. Но чтобы быть близко, должно хватить. Значит, интрига жива.

Фонсека – большой тренер

«Лион» летом рисковал потерять все: только благодаря апелляции избежал понижения в Л2. Все из-за долгов. Команда пыталась догнать «ПСЖ», но не имела денег шейхов, поэтому тратила и не зарабатывала... Новое руководство пытается это исправить, но улучшения невозможны без продаж. Поэтому летом ушли Шерки и Микаутадзе. Ляказетт решил, что слишком стар для этого... эм... вызова. Сильная атака в мае превратилась в слабую в августе. Что в итоге? «Лион» вместе с «ПСЖ» возглавляет Лигу 1. Пропустил только 3 гола за 6 туров, все – в меньшинстве против «Ренна». В других матчах не позволил забить себе ни одного. Потому что понимал: атака не вывезет. Романтик Фонсека в решающий момент стал прагматиком. Фантастическая гибкость. «Лион» выше всех благодаря его выдающейся работе. Реабилитация после Милана уже состоялась.

Впервые за 64 матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк (справа)

Именно столько пришлось отбегать Ярмолюку в АПЛ, чтобы отличиться первым голевым действием. Здесь нет и не будет хейта футболиста, потому что отдавать ассисты и забивать не его работа. Более того, огромный процент этих матчей в Премьер-лиге он провел не как основной игрок, а только выходя на замену. Но теперь отличился. Это может придать уверенности. Это может помочь снять оковы, если они были и мешали Егору нанести «лишний» удар по воротам соперника или выполнить рискованный пас. Тем более, ассистировал он против самого «МЮ» – не топ-команды прямо сейчас, но клуба с именем. Что еще нужно молодому игроку, чтобы поверить в себя? Егор уже в топ-футболе, но в эти выходные сделал еще один шаг к тусовке лучших. Украинский футболист прогрессирует. Чем не повод порадоваться?