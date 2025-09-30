ВИДЕО. «Черт возьми». Тренер Интера выругался на пресс-конференции

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву накануне матча Лиги чемпионов против «Славии» провел пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов.

Во время разговора румынский наставник надел наушники, которые должны были помочь с переводом, однако устройство оказалось неисправным.

Кристиан услышал неприятный звук в наушниках, что заставило его отказаться от использования прибора.

Тренер не сдержал эмоций, за что извинился перед представителями СМИ и продолжил слушать вопросы.

«Что это, черт возьми, такое?» – сказал Киву, услышав странный звук.