ВИДЕО. «Черт возьми». Тренер Интера выругался на пресс-конференции
Кристиан Киву не смог услышать вопрос из-за неисправных наушников
Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву накануне матча Лиги чемпионов против «Славии» провел пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов.
Во время разговора румынский наставник надел наушники, которые должны были помочь с переводом, однако устройство оказалось неисправным.
Кристиан услышал неприятный звук в наушниках, что заставило его отказаться от использования прибора.
Тренер не сдержал эмоций, за что извинился перед представителями СМИ и продолжил слушать вопросы.
«Что это, черт возьми, такое?» – сказал Киву, услышав странный звук.
Il rumore dei nemici [cit.] entra - letteralmente - nella conferenza stampa di Chivu alla vigilia di Inter-Slavia Praga. E lui, fra un’imprecazione e l’altra, se ne libera al meglio. pic.twitter.com/6YqGf2Fhuu— Riccardo Spignesi (@INTER291103) September 29, 2025
