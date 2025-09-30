Тренер Интера: «Лига чемпионов полна вызовов: каждый хочет победить»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву в преддверии будущего матча второго тура Лиги чемпионов против «Славии» посетил пресс-конференцию, на которой ответил на несколько вопросов представителей СМИ.

– Что бы вы хотели видеть от команды, кроме трех очков?

– Мне всегда нравился стиль игры нашей команды, начиная с первого предсезонного матча. Конечно, результаты всегда влияют на восприятие, но в последнее время мы демонстрируем стабильность. Нужно понимать, что Лига чемпионов полна вызовов: каждая команда стремится к положительному результату, и здесь нет легких игр.

– Чего вы ожидаете от команды в плане дальнейшего роста?

– Ожидаю стабильности, концентрации и скромности, которые эта команда уже демонстрирует. Нам нужно быть более доминирующими и контролировать игру. Соперники могут создавать трудности, поэтому мы должны четко понимать, что делать для победы, и делать это максимально эффективно.

– Было ли что-то в этой команде, что вас удивило?

– Желание контролировать игру и быть стойкими в сложных ситуациях. Готовность брать на себя новые вызовы – именно это делает их группой настоящих мужчин, которые стремятся прогрессировать, не оглядываясь назад. Они готовы делать все, чтобы играть на высоком уровне. Это люди с содержанием, ключевые игроки, и это не следует воспринимать как должное.

– Расписание матчей Лиги чемпионов на ближайшие игры выглядит немного проще. Может ли это отвлекать команду?

– Нам нужно сосредоточиться на матче, не думая о других. Футбол и жизнь учили меня оставаться приземленным, не заглядывать слишком далеко вперед, потому что ожидания могут привести к разочарованию.

– С момента прихода Аканджи мы не видели Биссека на поле. Как у него дела? Есть шанс, что он сыграет завтра?

– Он в порядке и тренируется стабильно. Рано или поздно мы увидим его на поле.

– Будет ли шанс у Бонни сыграть?

– Игроки усложняют мне выбор. Я стараюсь найти правильный момент и давать возможности всем, потому что они этого заслуживают. Это группа с сильными ценностями. К сожалению, я не могу поощрять всех постоянно, но каждый получит свой момент.

– Вернется ли Зоммер в ворота?

– Мне повезло иметь 22 игроков, которых я считаю стартовыми, и говорю это, потому что работаю с ними каждый день. Если кто-то отдает больше или меньше, ответственность всегда на мне. Зоммер выйдет в стартовом составе: с момента моего прихода любые изменения всегда делались, чтобы поощрить мастерство. Мы полностью осознаем необходимость сохранять баланс.

– Замечаете ли вы улучшения в фазе защиты?

– Мы лучше прессингуем, демонстрируем больше решимости в борьбе за вторые мячи и более сконцентрированы. Важно, как ты занимаешь позиции на поле и решимость в индивидуальных дуэлях – это самое главное. Далее все зависит от характера топ-игроков, которые показывают максимум своих возможностей: в конечном итоге именно они делают разницу.

– Кого вы видите плеймейкером вместо Чалханоглу, кроме Бареллы?

– Есть Зелиньски как альтернатива: он очень техничный и добавляет что-то особенное в контроле мяча. Выбор становится все сложнее.

– Какую игру вы ожидаете?

– Игра будет тяжелой, особенно потому, что мы знаем, что они еще не проигрывали в этом сезоне. Я уверен, что они захотят показать отличный футбол. Нам нужно начать сосредоточенно и играть по своим сильным сторонам: мы хотим контролировать игру и показать лучшую версию себя на поле.