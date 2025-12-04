Уэсли СНЕЙДЕР: «Таких игроков, как я, в современном футболе больше нет»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, «Реала», «Интера» и ряда других клубов Уэсли Снейдер считает, что в современном футболе исчезли классические «десятки».

– Футбол стал настолько физически насыщенным, настолько изменился… Есть ли сейчас игрок, который напоминает вас?

– Роли десятого номера больше нет. Я был настоящей «десяткой», как это было раньше. Эта позиция ушла в прошлое.

Сегодня в центре поля важнее физическая мощь. Все стремятся стать универсальными полузащитниками. Меня невозможно было сделать таким игроком.

Я был плеймейкером, моя задача заключалась в создании моментов для нападения, а не в том, чтобы покрывать все поле. Поэтому для меня роль классического атакующего полузащитника теперь не существует.

Не думаю, что в Европе остались команды, которые используют настоящего атакующего полузащитника. Возможно, в сборных еще можно увидеть игроков под номером «10», но большинство тренеров сегодня предпочитают схему с одним опорником и двумя полузащитниками, действующими ближе к нападению. Это совсем другой функционал, – отметил Снейдер.