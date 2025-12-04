Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэсли СНЕЙДЕР: «Таких игроков, как я, в современном футболе больше нет»
Другие новости
04 декабря 2025, 04:45 | Обновлено 04 декабря 2025, 04:51
80
0

Уэсли СНЕЙДЕР: «Таких игроков, как я, в современном футболе больше нет»

Экс-игрок считает, что в современном футболе исчезли классические десятки

04 декабря 2025, 04:45 | Обновлено 04 декабря 2025, 04:51
80
0
Уэсли СНЕЙДЕР: «Таких игроков, как я, в современном футболе больше нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Снейдер

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, «Реала», «Интера» и ряда других клубов Уэсли Снейдер считает, что в современном футболе исчезли классические «десятки».

– Футбол стал настолько физически насыщенным, настолько изменился… Есть ли сейчас игрок, который напоминает вас?

– Роли десятого номера больше нет. Я был настоящей «десяткой», как это было раньше. Эта позиция ушла в прошлое.

Сегодня в центре поля важнее физическая мощь. Все стремятся стать универсальными полузащитниками. Меня невозможно было сделать таким игроком.

Я был плеймейкером, моя задача заключалась в создании моментов для нападения, а не в том, чтобы покрывать все поле. Поэтому для меня роль классического атакующего полузащитника теперь не существует.

Не думаю, что в Европе остались команды, которые используют настоящего атакующего полузащитника. Возможно, в сборных еще можно увидеть игроков под номером «10», но большинство тренеров сегодня предпочитают схему с одним опорником и двумя полузащитниками, действующими ближе к нападению. Это совсем другой функционал, – отметил Снейдер.

По теме:
Тони Кроос – о разных поколениях игроков и нынешнем составе Реала
Интер – Венеция – 5:1. Разгром в Кубке, дубль Тюрама. Видео голов и обзор
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Уэсли Снейдер Реал Мадрид Интер Милан
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03 декабря 2025, 20:22 2
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Футбол | 04 декабря 2025, 02:59 0
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?

В предпоследнем, 37-м туре черно-белые одолели Жувентуде со счетом 3:0

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 03.12.2025, 22:14
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 10
Футбол
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
03.12.2025, 20:01
Бокс
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем