Тренер Баварии предостерег своих игроков перед игрой Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против кипрского клуба «Пафос», который состоится 30 сентября в Лимасоле.

«Для нас это абсолютно обычный матч. Это Лига чемпионов. Всегда есть особое ощущение, каждого соперника нужно уважать. Что касается «Пафоса», у них не был простой путь в Лигу чемпионов. Они уже сыграли семь матчей, включая квалификацию, и ни одного не проиграли. Мы знаем, что нас ждет. Но мы полностью уверены, что можем взять все три очка. Это наша цель.

Это немного похоже на Клубный чемпионат мира. Ты играешь против команд, с которыми редко встречаешься, где нужно учиться и заранее мало информации. Мы уже это сделали. Также мы видели на Клубном чемпионате мира, какую роль могут играть эмоции. Это также будет важным фактором завтра.

У них хороший темп впереди, они опасны в переходах. Они хорошо действуют в защите, но также имеют структуру атаки. Это удачное сочетание коротких и длинных передач, агрессивная борьба за мячи и поиск пространства на флангах. Но мы к этому готовы. Мы привыкли играть против команд, которые пытаются придумать способы победить нас. Но мы тоже так делаем. Публика может недооценивать «Пафос», но мы – нет», – заявил Компани.