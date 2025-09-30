Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Мы знаем, что мы – андердоги»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Дино Топпмеллер поделился ожиданиями от игры 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Мы знаем, что мы аутсайдеры. «Атлетико» имеет мощную атаку и высококлассных игроков. Мы должны защищаться и атаковать как команда. Наши соперники также очень сильны в обороне. Если они защищаются глубоким блоком, их очень трудно победить. Для нашей молодой команды это будет большим вызовом. Ключ к нашей успешной атаке лежит в нашей оборонной ментальности. Тогда у нас будут шансы.

«Атлетико» уже десять лет, а может, и дольше, является одной из лучших команд Европы и всегда претендует на выход в финал. Они играют с невероятной интенсивностью, особенно дома, где их поддерживают болельщики. Им регулярно удается заставить соперников капитулировать».

Матч «Атлетико» – «Айнтрахт» состоится 30 сентября в 22:00 по киевскому времени.