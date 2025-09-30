Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Мы знаем, что мы – андердоги»
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 02:55 |
19
0

Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Мы знаем, что мы – андердоги»

Главный тренер «Айнтрахта» поделился ожиданиями от матча против «Атлетико»

30 сентября 2025, 02:55 |
19
0
Дино ТОППМЕЛЛЕР: «Мы знаем, что мы – андердоги»
УЕФА. Дино Топпмеллер

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Дино Топпмеллер поделился ожиданиями от игры 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Мы знаем, что мы аутсайдеры. «Атлетико» имеет мощную атаку и высококлассных игроков. Мы должны защищаться и атаковать как команда. Наши соперники также очень сильны в обороне. Если они защищаются глубоким блоком, их очень трудно победить. Для нашей молодой команды это будет большим вызовом. Ключ к нашей успешной атаке лежит в нашей оборонной ментальности. Тогда у нас будут шансы.

«Атлетико» уже десять лет, а может, и дольше, является одной из лучших команд Европы и всегда претендует на выход в финал. Они играют с невероятной интенсивностью, особенно дома, где их поддерживают болельщики. Им регулярно удается заставить соперников капитулировать».

Матч «Атлетико» – «Айнтрахт» состоится 30 сентября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Томас ФРАНК: «Их история уникальна»
Атлетико Мадрид пресс-конференция Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Футбол | 29 сентября 2025, 15:19 1
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о целях и задачах команды

90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма
Футбол | 30 сентября 2025, 01:58 0
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма

Защитник Эвертона провел посредственный матч

ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
Футбол | 29.09.2025, 20:19
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
ФОТО. Довбик выступил с предложением к легендарному форварду Ромы
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
28.09.2025, 09:00 1
Война
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
28.09.2025, 00:25 4
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем