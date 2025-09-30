90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма

Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко полностью отыграл матч 6-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма».

Игра состоялась 29 сентября в Лондоне на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Действия украинского левого защитника известный статистический портал Whoscored оценил в 6,6 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой в составе «ирисок».

Лучшим игроком матча признали центрбека «Эвертона» Майкла Кина, который отличился единственным забитым мячом мерсисайдцев в этом поединке.