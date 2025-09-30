Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма
Англия
30 сентября 2025, 01:58 |
119
0

90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма

Защитник Эвертона провел посредственный матч

30 сентября 2025, 01:58 |
119
0
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко полностью отыграл матч 6-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма».

Игра состоялась 29 сентября в Лондоне на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Действия украинского левого защитника известный статистический портал Whoscored оценил в 6,6 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой в составе «ирисок».

Лучшим игроком матча признали центрбека «Эвертона» Майкла Кина, который отличился единственным забитым мячом мерсисайдцев в этом поединке.

По теме:
Миколенко сыграл весь матч, Эвертон и Вест Хэм не определили победителя
Артета придумал новую тактику. Использует пилотов британских истребителей
Эвертон – Вест Хэм. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм оценки WhoScored Майкл Кин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Футбол | 29 сентября 2025, 18:50 3
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский

Стефан Решко считает, что сейчас нет достойной замены

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 3
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Лига чемпионов 2025/26: Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 30.09.2025, 02:22
Лига чемпионов 2025/26: Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29.09.2025, 07:28
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
28.09.2025, 00:25 4
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем