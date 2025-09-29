Хаби АЛОНСО – о Кайрате: «Сильный костяк и разные варианты в атаке»
30 сентября в 19:45 состоится матч Лиги чемпионов
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч в Лиге чемпионов, где соперником испанского клуба будет казахстанский «Кайрат». В чемпионате «сливочные» уступили в мадридском дерби (2:5).
«Эмоции должны длиться всего 24 часа – независимо от того, выиграли мы или проиграли. Затем приходит время для анализа.
Это было не только дело настроения, но и ритма и тактические аспекты игры. Остальные проще: мы плохо конкурировали. Мы уже сделали выводы и используем их. Теперь – режим Лиги чемпионов.
Мы видели их матчи против «Селтика» и «Спортинга». У них сильный скелет, разные варианты в атаке. Они хорошо комбинируют, играют напрямую и имеют ясное видение».
