  4. Хаби АЛОНСО – о Кайрате: «Сильный костяк и разные варианты в атаке»
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 17:32 |
Хаби АЛОНСО – о Кайрате: «Сильный костяк и разные варианты в атаке»

30 сентября в 19:45 состоится матч Лиги чемпионов

uefa.com

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч в Лиге чемпионов, где соперником испанского клуба будет казахстанский «Кайрат». В чемпионате «сливочные» уступили в мадридском дерби (2:5).

«Эмоции должны длиться всего 24 часа – независимо от того, выиграли мы или проиграли. Затем приходит время для анализа.

Это было не только дело настроения, но и ритма и тактические аспекты игры. Остальные проще: мы плохо конкурировали. Мы уже сделали выводы и используем их. Теперь – режим Лиги чемпионов.

Мы видели их матчи против «Селтика» и «Спортинга». У них сильный скелет, разные варианты в атаке. Они хорошо комбинируют, играют напрямую и имеют ясное видение».

По теме:
УРАЗБАХТИН: «Реал не имеет очевидных слабых мест. Но несколько мы нашли»
Хаби АЛОНСО: «Больно, было больно, но мы уже в режиме Лиги чемпионов»
Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов
Лига чемпионов Реал Мадрид Кайрат Алматы Хаби Алонсо пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
