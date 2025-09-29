Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити

Центральный полузащитник французского ПСЖ и сборной Португалии Жоау Невеш может покинуть парижский клуб после завершения сезона 2025/6. Об этом сообщил Football Insider.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован английский «Манчестер Сити» и лично наставник команды Пеп Гвардиола, который считает игрока ключевой фигурой во время будущей перестройки «горожан». Представитель Премьер-лиги готов сделать щедрое предложение, чтобы ПСЖ согласился отпустить португальца.

По информации источника, ПСЖ на данном этапе отказывается вести любые переговоры с английской командой о потенциальном переходе, однако окончательное решение в любом случае будет принимать сам португалец.

«Невеш – ключевая фигура долгосрочного будущего нашей команды, он оказал решающее влияние в своем дебютном сезоне, когда ПСЖ выиграл требл, я надеюсь, что ПСЖ отклонит любое предложение от «Манчестер Сити», – заявил главный тренер французской команды Луис Энрике.

В нынешнем сезоне Невеш провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 80 миллионов евро.

Напомним, в составе парижского клуба выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, который перебрался в Лигу 1 из английского чемпионата во время летнего трансферного окна.