Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Англия
29 сентября 2025, 16:09 |
614
0

Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити

В услугах полузащитника ПСЖ Жоау Невеша заинтересован лично Пеп Гвардиола

29 сентября 2025, 16:09 |
614
0
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Центральный полузащитник французского ПСЖ и сборной Португалии Жоау Невеш может покинуть парижский клуб после завершения сезона 2025/6. Об этом сообщил Football Insider.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован английский «Манчестер Сити» и лично наставник команды Пеп Гвардиола, который считает игрока ключевой фигурой во время будущей перестройки «горожан». Представитель Премьер-лиги готов сделать щедрое предложение, чтобы ПСЖ согласился отпустить португальца.

По информации источника, ПСЖ на данном этапе отказывается вести любые переговоры с английской командой о потенциальном переходе, однако окончательное решение в любом случае будет принимать сам португалец.

«Невеш – ключевая фигура долгосрочного будущего нашей команды, он оказал решающее влияние в своем дебютном сезоне, когда ПСЖ выиграл требл, я надеюсь, что ПСЖ отклонит любое предложение от «Манчестер Сити», – заявил главный тренер французской команды Луис Энрике.

В нынешнем сезоне Невеш провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 80 миллионов евро.

Напомним, в составе парижского клуба выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, который перебрался в Лигу 1 из английского чемпионата во время летнего трансферного окна.

По теме:
Эрлинг Холанд в 4-м сезоне АПЛ подряд забил 8+ голов в 6 стартовых турах
ГВАРДИОЛА – лидеру Ман Сити: «Ты не будешь играть. Будет играть другой»
207 миллионов фунтов. Реал нацелился на двух полузащитников Челси
ПСЖ Жоау Невеш Луис Энрике Манчестер Сити Пеп Гвардиола трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Илья Забарный
Николай Титюк Источник: Football Insider
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Футбол | 29 сентября 2025, 14:14 10
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч

Рассказываем о звездах, которые не получили ЗМ

Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Футбол | 28 сентября 2025, 20:10 4
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского

С категорическими выводами торопиться не стоит

Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов
Футбол | 29.09.2025, 16:51
Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов
Умер известный голкипер мадридского Реала, выигрывавший Лигу чемпионов
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29.09.2025, 09:49
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем