Проверка резерва. Шахтер провел спарринг с юношеской командой U-19
Единственный гол в товарищеском матче забил Антон Глущенко
Донецкий «Шахтер» провел спарринг с юношеской командой «Шахтер» U-19.
Участие в поединке с юношеской командой приняли футболисты, которые накануне не играли с львовским «Рухом» (4:0) или выходили на замену.
Матч из двух таймов по 30 минут завершился со счетом 1:0 в пользу первой команды клуба.
Единственный гол в матче забил Антон Глущенко.
Следующую игру «Шахтер» проведет в Лиге конференций 2 октября в 22:00 против шотландского клуба «Абердин».
Товарищеский матч. 29 сентября
Шахтер – Шахтер U-19 – 1:0
Гол: Антон Глущенко
