Проверка резерва. Шахтер провел спарринг с юношеской командой U-19

Донецкий «Шахтер» провел спарринг с юношеской командой «Шахтер» U-19.

Участие в поединке с юношеской командой приняли футболисты, которые накануне не играли с львовским «Рухом» (4:0) или выходили на замену.

Матч из двух таймов по 30 минут завершился со счетом 1:0 в пользу первой команды клуба.

Единственный гол в матче забил Антон Глущенко.

Следующую игру «Шахтер» проведет в Лиге конференций 2 октября в 22:00 против шотландского клуба «Абердин».

Товарищеский матч. 29 сентября

Шахтер – Шахтер U-19 – 1:0

Гол: Антон Глущенко

Фотогалерея