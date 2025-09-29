Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 15:32
Проверка резерва. Шахтер провел спарринг с юношеской командой U-19

Единственный гол в товарищеском матче забил Антон Глущенко

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел спарринг с юношеской командой «Шахтер» U-19.

Участие в поединке с юношеской командой приняли футболисты, которые накануне не играли с львовским «Рухом» (4:0) или выходили на замену.

Матч из двух таймов по 30 минут завершился со счетом 1:0 в пользу первой команды клуба.

Единственный гол в матче забил Антон Глущенко.

Следующую игру «Шахтер» проведет в Лиге конференций 2 октября в 22:00 против шотландского клуба «Абердин».

Товарищеский матч. 29 сентября

Шахтер – Шахтер U-19 – 1:0

Гол: Антон Глущенко

Фотогалерея

Шахтер Донецк U-19 Шахтер Донецк товарищеские матчи Антон Глущенко
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
