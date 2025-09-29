Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем Золотого мяча в 2025-м году. С одной стороны, неожиданно, учитывая провальный период игрока в «Барселоне» и не самое яркое начало в Париже. С другой, в этот раз Дембеле был действительно лучшим претендентом на главный индивидуальный трофей.

Усман провел по сути только один сильный сезон, но он стал историческим, и этого хватило для Золотого мяча. Но есть и обратные случаи, когда футболисты годами демонстрировали высокий уровень и помогали своим командам побеждать, но ЗМ и так и не получили. Далее выделим 8 таких игроков.

Златан Ибрагимович

Удивительно, что футболист, который забил за карьеру 573 гола и выиграл 34 трофея, никогда не входил даже в тройку претендентов на Золотой мяч. Только 6 игроков в истории выиграли больше титулов, чем Ибрагимович, что свидетельствует о его неутолимой жажде к победам. Златан выиграл 11 чемпионских титулов в 4-х разных странах и занимает 3-е место в списке самых результативных игроков этого столетия после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Несмотря на все это, наивысшим результатом Ибрагимовича в голосовании за Золотой мяч было лишь 4-е место, которое он занял в 2014-м году. Неспособность бывшего нападающего «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана» и «Манчестер Юнайтед» выиграть Лигу чемпионов или хотя бы выйти в финал всегда играла против него, но он все же забил 48 голов в 124 матчах и является единственным игроком, когда-либо забивавшим за 6 разных клубов в этом турнире.

Рауль

Рауль справедливо считается одним из лучших игроков в истории мадридского «Реала», забив 228 голов в 550 матчах за «королевский клуб» в Ла Лиге с 1994 по 2010 год, но есть ощущение, что его всегда недооценивали. А ведь он был ключевым элементом «сливочных» во время триумфальных побед в Лиге чемпионов в сезонах 1997/98, 1999/2000 и 2001/02.

«Реал» также выиграл 6 титулов чемпионата Испании с Раулем в составе, в том числе в сезоне 2000/01, когда он был на пике своей формы. Он выиграл «Золотую бутсу» Ла Лиги с 24 голами и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, но в 2001-м году уступил Золотой мяч нападающему «Ливерпуля» Майклу Оуэну, которого отметили за то, что он привел «красных» к победе в Кубке Англии, Кубке лиги и Кубке УЕФА. При этом англичанин забил тогда 24 гола во всех турнирах, а испанец – 32.

Паоло Мальдини

«Есть великие игроки, а есть игроки мирового класса. Но есть и те, кто превзошел эти определения. Паоло — идеальный пример», — сказал однажды бывший игрок сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, давая Мальдини свою оценку. Более разностороннего защитника не было и, возможно, никогда не будет в европейском футболе.

Карьерные достижения Мальдини подтверждают это: за 25 лет в «Милане» он 5 раз выиграл Лигу чемпионов и 7 раз становился чемпионом Серии А, а также доходил в составе сборной Италии до финалов на чемпионатах мира и Европы. Мало кто из футболистов оставил больший след в игре, чем Паоло, и он действительно должен был выиграть хотя бы один Золотой мяч.

Луис Суарес

Суарес так и не попал в тройку лучших номинантов на Золотой мяч, что является одной из величайших несправедливостей в истории этой награды. В 2010-х годах Луис был одним из самых ярких игроков. Именно тогда уругваец стал культовым героем «Ливерпуля», а затем, наряду с Месси и Неймаром, составил тройку знаменитого атакующего трио MSN в «Барселоне».

Суарес почти довел «Ливерпуль» до чемпионского титула в сезоне 2013/14, забив 31 гол в АПЛ, что на тот момент было рекордным показателем. Однако, что удивительно, он даже не попал в финальный список претендентов на Золотой мяч. После этого Луис забил 25 голов в своем дебютном сезоне на «Камп Ноу» и помог «Барселоне» выиграть требл, а в следующем году забил 59 мячей во всех турнирах, закрепив за собой статус одного из лучших форвардов планеты, но, как и все остальные в «Барсе», он просто не мог выйти из тени Месси.

Роберт Левандовски

Левандовски мог бы получить два Золотых мяча. Этот результативный поляк был главным фаворитом на награду в 2020 году после сезона с 55 голами за «Баварию», завершившегося триумфом в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии, но его коронация была безжалостно отменена из-за пандемии коронавируса. В следующем году он занял второе место после Месси, несмотря на то, что забил больше, чем легенда «Барсы».

Роберт много раз был реальным претендентом на Золотой мяч, потому что его результативность всегда была очень высокой. В «Баварии» он забивал 30 и более голов в Бундеслиге в пяти из восьми своих сезонов, а до этого достигал отметки в 20 голов в трех из четырех своих кампаний в «Боруссии». Он не сбавляет обороты и с тех пор, как присоединился к «Барселоне» в 2022 году, добавив к своему послужному списку еще 101 гол в 147 матчах.

Тьерри Анри

Перешедший из «Ювентуса» всего за 11 млн фунтов в 1999 году, Анри в 10-тикратном размере окупил этот вклад, забив 226 голов в футболке «Арсенала», 4 раза выиграв «Золотую бутсу» Премьер-лиги и 4 сезона подряд попадая в символическую сборную года по версии УЕФА. Он был вдохновляющим лидером в самый успешный период в истории «канониров», выиграв 2 чемпионских титула и 3 Кубка Англии с 2001 по 2005 год.

Анри мог в одиночку выигрывать матчи, благодаря своему потрясающему дриблингу и умению завершать атаки, но также был хорошим созидателем, о чем свидетельствует тот факт, что он до сих пор остается одним из двух игроков, отдавших 20 результативных передач за один сезон в АПЛ. Это произошло в кампании 2002/03, когда француз провел один из лучших сезонов в карьере, забив 32 гола во всех турнирах, но этого оказалось достаточно лишь для 2-го места в списке претендентов на Золотой мяч после полузащитника «Ювентуса» Павла Недведа.

Неймар

Неймар мог бы заменить Месси в качестве талисмана «Барселоны», если бы не погнался за богатством, перейдя в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро в 2017 году. Настоящий талант поколения, легко обыгрывающий соперников и всегда сохраняющий хладнокровие под давлением, он набрал 181 очко по системе гол+пас в 186 матчах за «Барсу», выиграв 8 трофеев.

Неймар занимал 3-е место в рейтинге Золотого мяча в 2015 и 2017 годах, но так и не приблизился к трофею после переезда во Францию. Хотя выпускник академии «Сантоса» продолжал показывать невероятную статистику на «Парк де Пренс», отсутствие конкуренции у «ПСЖ» в Лиге 1 и отсутствие победы в Лиге чемпионов негативно отражались на его перспективах, а хронические травмы начали сводить на нет его карьеру, поскольку его образ жизни, полный развлечений, стал причиной многих проблем.

Андрес Иньеста

Иньеста был настоящим генералом полузащиты, обладая непревзойденным контролем мяча и хладнокровием. Несмотря на невысокий рост и небольшое телосложение, он проходил соперников даже под экстремальным давлением, просто выполняя передачи, которые больше никто не мог исполнить. Иньеста также играл решающую роль в финальной трети поля, отдавая результативные передачи и забивая голы в самые важные моменты в Лиге чемпионов, а также на чемпионатах мира и Европы.

Легендарный испанец заслужил как минимум один Золотой мяч за свои подвиги, но в 2010-м году ему пришлось довольствоваться 2-м местом после Месси, а 2 года спустя, после успешной защиты титула сборной Испании на Евро, он занял 3-е место. Однако в 2018 году журнал France Football принес Иньесте извинения, назвав его отсутствие в списке обладателей Золотого мяча «демократической аномалией».

